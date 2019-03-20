Названа самая счастливая страна в мире

Украина на 139 месте в списоке стран с самыми счастливыми жителями

Финляндия возглавила список стран с самыми счастливыми жителями. Об этом свидетельствуют результаты исследования World Happiness Report 2018 по заказу ООН.

Вторео место в рейтинге заняла Норвегия, замкнула тройку лидеров Дания. В десятке самых счастливых стран оказались также Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

В этом списке Украина заняла 139 позицию, Россия расположилась на 59-м месте, обогнав Казахстан, Кипр и Боливию. Наибольшее падение в рейтинге счастья показала Венесуэла: она опустилась с 82-го места на 102-е.

Уровень счастья определялся по нескольким показателям: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, социальная поддержка, свобода жизненного выбора, щедрость и доверие.

Источник: https://comments.ua

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