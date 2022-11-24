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Названо найзалежніший від інтернету народ

Компанія NordVPN провела дослідження та з'ясувала, жителі якої країни найбільше проводять часу в інтернеті.

Лідером залежності від інтернету став Гонконг, мешканці якого проводять половину свого життя за екранами (44 роки). Половину дня вони витрачають на перегляд відео на YouTube та перегляд стрічки соцмереж.

Також NordVPN поділився цікавими фактами щодо ставлення мешканців Гонконгу до інтернету:

60% опитаних довіряють інтернету та діляться конфіденційною інформацією без страху;

Найпопулярніші дані, які не бояться висвітлювати: дата народження (58%), імена та прізвища (50%), повна адреса (37%), статус стосунків (27%), фото себе та своєї родини (22,5%);

Кожен п'ятий мешканець публічно розкрив свій розмір одягу та реквізити карток.

Повний список найзалежніших країн:

Названо найзалежніший від інтернету народ

Також дослідження показало, що Великобританія — друга країна за проведеним часом у іграх. Японці показали себе як народ, який найменше залипає в екрани. Дивитися фільми та серіали найбільше люблять у Франції.

Дослідження проводили у серпні 2022 року. У кожній країні проаналізували поведінку 1000 респондентів віком від 18 до 74 років.

Джерело: internetua.com

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Темы: інтернет

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