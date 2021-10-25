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Названы имена победителей четвертой премии Киноколо

Названы имена победителей четвертой премии Киноколо

Церемония награждения прошла 21 октября на открытии пятого юбилейного кинофестиваля Киевская неделя критики.

Стали известны имена четвертой Национальной премии кинокритиков Киноколо. Об этом в пятницу, 22 октября, пишет Укринформ со ссылкой на компанию Артхаус Трафик.

"Триумфатором стал фильм Стоп-Земля Екатерины Горностай. Картина получила главную награду - за лучший полнометражный игровой фильм - и победила еще в четырех номинациях. Екатерину Горностай отметили как лучшего режиссера, автора сценария, а также наградили премией Открытие года - за лучший полнометражный дебют", - сказано в сообщении.

На экранах фильм, который также получил Хрустального медведя на 71-м Берлинале, появится 3 февраля следующего года.

Лучшей актрисой премии Киноколо стала исполнительница главной роли в фильме-победителе Мария Федорченко. Стоит отметить, что это была ее дебютная работа.

Лучшим актером признан Виталий Салий - главный герой фильма Я работаю на кладбище.

Лучшим документальным фильмом критики признали ленту Этот дождь никогда не кончится режиссера Алины Горловой.

Лучшим короткометражным игровым фильмом стала картина Папины кроссовки режиссера Ольги Журбы. А Лучшим анимационным фильмом - лента Ненужные вещи режиссера Дмитрия Лисенбарта.

Впервые в этом году была вручена премия За достижения, лауреатом которой стал украинский кинокритик и специалист в цифровой архивации национального кинопроцесса Денис Буданов.

Источник: kinoafisha.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: кино

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