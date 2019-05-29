Названы лучшие сериалы по версии IMDB, и в тройке лидеров нет "Игры престолов"

Крупнейший веб-сайт о кинематографе IMDB опубликовал список 250 лучших сериалов. Первую строчку в рейтинге занял «Чернобыль». Он состоит из пяти эпизодов и в нем рассказывается о последствиях аварии на ЧАЭС. Премьера состоялась 6 мая 2019 года. Съемки сериала проводились в Литве и в Украине.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. «Чернобыль».

2. «Планета Земля II».

3. «Братья по оружию».

4. «Планета Земля».

5. «Во все тяжкие».

6. «Игра престолов».

7. «Наша Планета».

8. «Прослушка».

9. «Космос: Пространство и время».

10. «Голубая планета».

Источник: elle.ua

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