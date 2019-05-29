Сегодня 11:33
Просмотров: 146
Названы лучшие сериалы по версии IMDB, и в тройке лидеров нет "Игры престолов"
Крупнейший веб-сайт о кинематографе IMDB опубликовал список 250 лучших сериалов. Первую строчку в рейтинге занял «Чернобыль». Он состоит из пяти эпизодов и в нем рассказывается о последствиях аварии на ЧАЭС. Премьера состоялась 6 мая 2019 года. Съемки сериала проводились в Литве и в Украине.
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. «Чернобыль».
2. «Планета Земля II».
3. «Братья по оружию».
4. «Планета Земля».
5. «Во все тяжкие».
6. «Игра престолов».
7. «Наша Планета».
8. «Прослушка».
9. «Космос: Пространство и время».
10. «Голубая планета».
Источник: elle.ua
Темы: Игра престолов, кино, сериалы
Загрузка...