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Названы лучшие сериалы по версии IMDB, и в тройке лидеров нет "Игры престолов"

Названы лучшие сериалы по версии IMDB, и в тройке лидеров нет Игры престолов

Крупнейший веб-сайт о кинематографе IMDB опубликовал список 250 лучших сериалов. Первую строчку в рейтинге занял «Чернобыль». Он состоит из пяти эпизодов и в нем рассказывается о последствиях аварии на ЧАЭС. Премьера состоялась 6 мая 2019 года. Съемки сериала проводились в Литве и в Украине.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. «Чернобыль».
2. «Планета Земля II». 
3. «Братья по оружию». 
4. «Планета Земля». 
5. «Во все тяжкие». 
6. «Игра престолов». 
7. «Наша Планета». 
8. «Прослушка». 
9. «Космос: Пространство и время».
10. «Голубая планета».

Источник: elle.ua

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