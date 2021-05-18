Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:53
Просмотров: 171

Названы знаки Зодиака, которые легко переживают расставание

Названы знаки Зодиака, которые легко переживают расставание

Всем нам непросто переживать расставание с любимым человеком, но представителям некоторых знаков Зодиака сделать это проще, чем остальным людям, сообщает УНИАН.

Овен

Овен влюбляется довольно быстро, поэтому отпустить партнера ему легко. Они охотники по своей природе, и легко забывают предыдущего партнера с помощью новых знакомств.

Стрелец

Расставание Стрельцу помогает пережить оптимизм. Он уверен, что впереди его ждет только лучшее. После расставания Стрельцы начинают еще больше следить за собой и за своим здоровьем. А это приводит к полному преображению как их разума, так и тела.

Лев

Лев будет переживать разрыв некоторое время, но и процесс восстановления у него начинается практически сразу. Они не зацикливаются на том, что не получилось, и сосредотачиваются на будущем.

Водолей

В том, что касается романтических отношений, представители этого созвездия предпочитают двигаться вперед, исследуя новые возможности. Расставание для них - это не конец, а начало чего-то нового.

Источник: kurs.com.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: гороскоп

Читайте ещё:

Какой знак зодиака самый творческий
13.05.2021 12:57    340
Астролог Павел Глоба о кризисах, пандемии и о том, как изменить неудачный астропрогноз
19.02.2021 09:49    373
Совместимость знаков зодиака в любви и браке: кто кому подходит
15.02.2021 09:09    463
2021-й год поднимет на вершину: Глоба назвал знаки Зодиака, которым сказочно повезет
03.12.2020 13:45    848
У трех знаков зодиака возможны неприятности в делах сегодня, — астролог
25.11.2020 09:25    583
Какой знак зодиака самый романтичный
13.11.2020 14:45    507
Гороскоп 2021: год Быка станет для этих знаков Зодиака сплошной белой полосой
21.10.2020 08:43    1862
Возможны судьбоносные знакомства: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 октября
06.10.2020 09:25    490
Август изменит все! Эти знаки Зодиака начнут жизнь с чистого листа
06.08.2020 00:16    1689
Самые вредные девушки по знакам Зодиака. Найди себя и свою подругу!
04.08.2020 09:33    1614
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 