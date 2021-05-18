Названы знаки Зодиака, которые легко переживают расставание

Всем нам непросто переживать расставание с любимым человеком, но представителям некоторых знаков Зодиака сделать это проще, чем остальным людям, сообщает УНИАН.

Овен

Овен влюбляется довольно быстро, поэтому отпустить партнера ему легко. Они охотники по своей природе, и легко забывают предыдущего партнера с помощью новых знакомств.

Стрелец

Расставание Стрельцу помогает пережить оптимизм. Он уверен, что впереди его ждет только лучшее. После расставания Стрельцы начинают еще больше следить за собой и за своим здоровьем. А это приводит к полному преображению как их разума, так и тела.

Лев

Лев будет переживать разрыв некоторое время, но и процесс восстановления у него начинается практически сразу. Они не зацикливаются на том, что не получилось, и сосредотачиваются на будущем.

Водолей

В том, что касается романтических отношений, представители этого созвездия предпочитают двигаться вперед, исследуя новые возможности. Расставание для них - это не конец, а начало чего-то нового.

Источник: kurs.com.ua/

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