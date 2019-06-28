«Не делай этого!»: Джордж Клуни против того, чтобы Бен Аффлек играл Бэтмена

Джордж Клуни рассказал, как пытался отговорить своего коллег от участия в съемках фильма «Бэтмен против Супермена». Неужели он получился настолько плохим?

Звезда американского кино Джордж Клуни решил предупредить своего коллегу по съемочной площадке — Бена Аффлека, чтобы тот держался подальше от роли Бэтмена. 26 июн, актер заявил изданию The Hollywood Reporter, что просил коллегу не сниматься в ремейке филмье.

«Мы говорили с ним на эту тему, и я сказал ему тогда: «Не делай этого», — делится Клуни.

Этими словам, он хотел отговорить Бена Аффлека вновь надевать на себя накидку и капюшон Бетмена, так как не хотел, чтобы молодой актер был высмеян так же, как в свое время Клуни, сыгравший в знаменитом фильме.

Бэтмен — легендарный персонаж вселенной Marvell

Годы спустя, когда Аффлек готовился принять состарившуюся версию культового персонажа «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», Клуни попытался предупредить его.

«В каком-то смысле у нас была похожая карьера, это были взлеты и падения, падения и взлеты, и это хорошо. Ни одна траектория не является прямой линией. И он прошел путь от актерской тюрьмы, в которой мы оба были, с тех пор, как я снялся с Бэтменом и Робином, а он с Джильи».

Бен Аффлек

Аффлек ослушался коллегу и взял на себя весь багаж и критику, которые сопровождали его роль. Когда фильм провалился, победитель Оскара, у которого есть признанная история злоупотребления алкоголем, изо всех сил пытался остаться трезвым. Радар даже поймал его на покупке алкоголя у тогдашней подруги Линдси Шокус в июле 2017 года, через несколько месяцев после завершения реабилитации.

Пока что неизвестно, кто же будет играть Бэтмена на большом экране в следующий раз. Вполне возможно, в начале 2020 года начнутся съемки «сольника» под руководством постановщика Мэтта Ривза.

Материал подготовила Екатерина Тудакова.

Источник: clutch.ua

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