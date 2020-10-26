Не хуже, чем у Галкина с Пугачевой: Ани Лорак показала свой роскошный особняк в Подмосковье
Ани Лорак много лет трудилась на украинской и российской сценах, что позволило ей приобрести несколько объектов недвижимости. В Украине певица имеет двухкомнатную квартиру в центре Киева, пентхаус площадью 300 квадратных метров, огромный загородный коттедж под Киевом.
Последние годы Ани Лорак живет и работает в России. Похоже, возвращаться на родину певица не собирается, ведь она обзавелась роскошным особняком в Подмосковье. Ани Лорак живет в элитном посёлке “Агаларов Эстейт” рядом с Дарьей Донцовой, Анастасией Волочковой и Стасом Михайловым.
Всего в поселке 260 домов, вокруг которых разбиты сады из декоративных деревьев, множество фонтанов и искусственных озер. Позволить купить там особняк сможет себе позволить далеко не каждый человек. Средняя стоимость коттеджа размером 1000 квадратный метров — 3,5 миллиона евро ( 117 миллиона гривен).
Недавно Ани Лорак в своем Инстаграме опубликовала ряд фотографий, показав, как выглядит ее коттедж. Некоторые фото были сделаны внутри дома возле лестницы на второй этаж.
На других фотографиях Лорак была уже на улице, где можно было рассмотреть большие колонны и панорамные окна особняка. Вокруг дома растет много хвойных деревьев и цветов.
Источник: 1 Минута