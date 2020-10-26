Не хуже, чем у Галкина с Пугачевой: Ани Лорак показала свой роскошный особняк в Подмосковье

Ани Лорак много лет трудилась на украинской и российской сценах, что позволило ей приобрести несколько объектов недвижимости. В Украине певица имеет двухкомнатную квартиру в центре Киева, пентхаус площадью 300 квадратных метров, огромный загородный коттедж под Киевом.

Пентхаус Лорак в Киеве

Последние годы Ани Лорак живет и работает в России. Похоже, возвращаться на родину певица не собирается, ведь она обзавелась роскошным особняком в Подмосковье. Ани Лорак живет в элитном посёлке “Агаларов Эстейт” рядом с Дарьей Донцовой, Анастасией Волочковой и Стасом Михайловым.

Поселек, в котором проживает Ани Лорак. Вид сверху

Всего в поселке 260 домов, вокруг которых разбиты сады из декоративных деревьев, множество фонтанов и искусственных озер. Позволить купить там особняк сможет себе позволить далеко не каждый человек. Средняя стоимость коттеджа размером 1000 квадратный метров — 3,5 миллиона евро ( 117 миллиона гривен).

Поселок, в котором проживает Ани Лорак

Недавно Ани Лорак в своем Инстаграме опубликовала ряд фотографий, показав, как выглядит ее коттедж. Некоторые фото были сделаны внутри дома возле лестницы на второй этаж.

Ани Лорак показала фото в своем роскошном доме

На других фотографиях Лорак была уже на улице, где можно было рассмотреть большие колонны и панорамные окна особняка. Вокруг дома растет много хвойных деревьев и цветов.

Фото Ани Лорак во дворе особняка

Фото Ани Лорак во дворе особняка

Источник: 1 Минута