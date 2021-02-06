Не хуже медитации: новые наборы Lego для борьбы со стрессом

Разобрались, почему даже взрослым стоит собирать конструкторы LEGO, и какие наборы достойны вашего внимания в 2021 году.

Посмотрим правде в глаза: головоломки и игры — основные безопасные усилители настроения в период карантина. Датскому гиганту это хорошо известно, поэтому во время пандемии у бренда Лего появились новые конструкторы https://panama.ua/brand/2483/, к которым стоит присмотреться взрослым.

Плюсы конструирования:

- отвлекает от тревог и сосредотачивает внимание на текущем моменте, что похоже на медитативную сессию;

- задействует зрительную, нервную и мышечную системы, прокачивая важные навыки;

- может стать основой для более серьезного хобби и даже карьеры — программирования, инженерного дела;

- собранные изделия — это небанальные предметы коллекционирования и они отлично смотрятся в современном интерьере.

Лучшие конструкторы Lego для подростков и взрослых в 2021 году

Датская компания растет вместе со своими потребителями и производит десятки тематических серий для тех, кто мечтает сделать шаг назад, отвлечься от повседневных драм:

- Architecture объединяет уменьшенные модели главных архитектурных чудес света, отправляя игроков в путешествие по самым известным местам даже во время закрытых границ;

- Technic — серия с подлинными копиями прославленных автомобилей Bugatti Chiron, Porsche 911 и других машин для тех, кому интересна техническая сторона моделей;

- Star Wars шаттлы, истребители, спидеры — идеальные подарки для фанатов франшизы;

- Art-коллекция портретов Мэрилин Монро, участников группы The Beatles и других персон позволяет создать произведения искусства — пикселизированные изображения для интерьера.

Конструктор Lego можно купить в Украине с бесплатной доставкой — в интернет-магазине Panama представлены наборы бренда из перечисленных серий. В Киеве, Харькове и более сотни больших городов страны их бесплатно доставляют курьеры, а в остальных населенных пунктах заказы транспортируют надежные компании.

Новости портала «Весь Харьков»