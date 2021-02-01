Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:45
Просмотров: 142

Не из-за Кейт Миддлтон: Меган Марк объяснила, почему изменила свидетельство о рождении сына

Не из-за Кейт Миддлтон: Меган Марк объяснила, почему изменила свидетельство о рождении сына

На днях стало известно, что через месяц после появления на свет сына Арчи Меган Маркл убрала свое имя из свидетельства о его рождении. После огласки в прессе королевская чета объяснила беспрецендентное решение.

Представители пары опровергли слухи, что изменения в свидетельстве о рождении Арчи связаны с Кейт Миддлтон или принцессой Дианой.

 

Почему Меган Маркл изменила свидетельство о рождении сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет 6 мая 2019 года, а уже 5 июня того же года родители внесли изменения в свидетельство о рождении малыша. В графе "мать" осталась надпись "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская". Имя Рейчел Меган убрали. Представитель королевской четы объяснил, что Меган и Гарри изменили официальный документ не по собственной инициативе, а по требованию Букингемского дворца.

Изменения в публичных документах в 2019 году были продиктованы дворцом, что подтверждается документами высших должностных лиц дворца. Этого не требовали ни герцогиня Сассекская, ни герцог Сассекский,
– говорится в сообщении.

Стоит добавить, что эксперты успели предположить, что решение Меган Маркл – проявление пренебрежения к Кейт Миддлтон, которая вписала полное имя во все три свидетельства о рождении детей. Другие же утверждали, что таким образом жена принца Гарри поддержала покойную свекровь принцессу Диану, которая всегда использовала только королевский титул.

 

Однако представитель принца Гарри и Меган Маркл считает эти догадки отвратительными. По его мнению, изданию The Sun необходимо сосредоточиться на важных вещах, а не на создании кликабельных заголовков.

"Наблюдать, как этот британский таблоид и так называемые "эксперты" решили обманом выставить это как семейное "оскорбление" и предположить, что герцогиня хотела быть безымянной в свидетельстве о рождении своего ребенка или любом другом юридическом документе, было бы просто смешно, если бы это не было так противно", – заявил представитель герцогини Сассекской.


Источник: showbiz.24tv.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: короли

Читайте ещё:

«Идеальна и фальшивка». Почему над Кейт Миддлтон и Меган Маркл издевались в школе по одной и той же причине
17.12.2020 08:57    353
Внучка королевы Великобритании планирует назвать будущего ребенка Covi или Covina
10.12.2020 09:32    249
"Я стала главным объектом для троллинга": Меган Маркл рассказала о своих переживаниях
30.11.2020 12:14    793
Меган Маркл потеряла ребенка, у нее случился выкидыш
26.11.2020 09:25    465
"Похоронили" Елизавету ІІ и Пеле: радио во Франции попало в скандал
19.11.2020 12:27    804
Принц Уильям поддержал расследование обстоятельств скандального интервью его матери принцессы Дианы
19.11.2020 12:22    361
Королевская семья возмущена последним сезоном сериала «Корона»
19.11.2020 12:02    308
Принц Чарльз представив колекцію одягу
13.11.2020 15:00    323
Достал бабушку: королева Елизавета собирается лишить своего внука Гарри титула принца
06.11.2020 15:26    394
Елизавета II готовится передать корону: стало известно, кому и когда
03.11.2020 09:33    974
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 