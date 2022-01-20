Не летают, но асы в плавании и нырянии. В зоопарке отметили День пингвина

Они не летают. Но асы в плавании и нырянии, а еще — образцы верности. Речь идет об одной из самых необычных птиц в мире — пингвинах, именно им и посвящен сегодняшний день в международных экологических реестрах. Чтобы люди узнали о пингвинах и проблемах выживания этого вида, ведь численность птиц с каждым годом постепенно уменьшается, в Харькове недавно появилась возможность не только рассказывать, но и показывать пингвинов.

В местном зверинце поселились три самочки пигвина Гумбольдта – Маргарет, Агата и Шарлотта. Представительницы данного вида довольно маленькие, поэтому, по словам Алены Федорченко, иногда посетители думают, что это малыши.

Алена Федорченко, ведущий зоолог

Девочки наши достаточно взрослые, больше они могут вырасти, но ненамного. Дело в том, что самые большие пингвины в мире — это королевский пингвин и императорский пингвин. Императорский пингвин — самый большой, до метра ростом, королевский — чуть поменьше. Большинство пингвинов — они сами по себе некрупных размеров, особенно те, которые проживают в Южных регионах Африки и, конечно, Южной Америке. И вот очковые пингвины, они тоже достаточно небольшие.

«Девочки» переехали в Украину из Германии еще в октябре. И с тех пор уже полностью адаптировались в новом доме. И даже уже выбрали себе лидером своей маленькой колонии Агату. Именно она, по словам Алены Федорченко, контролирует смакование салакой и мойвой.

Алена Федорченко, ведущий зоолог

И она четко следит, чтобы девочки подходили по очереди. Хотя, конечно, когда приходят к ним с ведром рыбы, забывают все про очередность и бегут вперед не останавливаясь. Ну, зато все хорошо, сразу видно, что у них хорошее настроение, они радуются. Мы сейчас работаем над тем, чтобы они были более контактные, чтобы они привыкали к людям. Также ожидаем приезда других их сородичей для размножения. Так как мы непосредственно участвуем в программе по сохранению этого вида.

Сейчас же, по словам зоолога, увидеть пингвинов Гумбольдта в Украине можно только в Харькове.





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