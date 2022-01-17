Не Тбілісі та Батумі єдиними: куди поїхати, щоб закохатися у Грузію

Грузія – неймовірна країна, яка притягує щороку тисячі туристів. Нерідко гості обмежуються столицею та уникають маленьких грузинських містечок та регіонів. А дарма!

Щоб по-справжньому пізнати країну, слід вирушати за межі популярних туристичних локацій. Тільки тоді можна повною мірою відчути атмосферу легендарної Грузії.

Куди поїхати, щоб закохатися в Грузію

Сванетія

Мандрівку варто розпочати зі Сванетії – найвисокогірнішого регіону Грузії, який називають "загубленим світом" і "краєм тисячі веж". Тут є все для відпочинку: первісна природа, найвищі в країні гори, альпійські долини, льодовики, стрімкі річки й унікальні пам'ятки. Та і це ще не все!

Однією з причин поїздки до Сванетії є вежі, що занесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Здавна вони слугували фортецею, де переховувались від зовнішніх ворогів. Атмосфера тут особлива, оскільки вежі споруджували в період з XI по XIII століття, тому туристи точно відчують дух старовини.

Сванетія – край тисячі веж / Фото thenaturaladventure.com

Крім того, добре відомо, що традиційні грузинські страви у кожному місті та селі готують за унікальними рецептами, зокрема, й хачапурі. Відтак існує щонайменше 10 різновидів, а одними з найпопулярніших є сванські. А де приготують їх краще, ніж на батьківщині – у Сванетії?

Кахетія

Грузію без вина складно уявити! Тож, приїхавши сюди, неможливо оминути увагою регіон, де народжується найкраще грузинське вино – Кахетію.

Кахетія – колиска грузинського виноробства / Фото Unsplash

Тамтешнє вино виготовляється за стародавньою технологією із застосуванням особливих глечиків квеврі. Процес настільки унікальний, що його внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Відчути атмосферу Грузії можна й удома. Переконайтесь у цьому самі, відкоркувавши пляшечку вина, яке увібрало в себе тепло сонця, красу гір і рівнин колоритної Кахетії.

Ароматне та бездоганне вино – не єдина причина поїздки до Кахетії. Цей дивовижний регіон славиться красивими озерами, старовинними храмами, багатою культурою, історичною архітектурою та смачною кухнею.

Тушеті

Якщо ж ви шукаєте місце, де можна по-справжньому насолодитись дикою природою, помилуватися дивовижними ландшафтами, поблукати лісами і горами, то придивіться до Тушеті.

В цих краях донині збереглася атмосфера давньої Грузії, оскільки регіон досить віддалений від цивілізації.

Дорога, що веде до Тушеті / Фото v-georgia.com

Регіон розташований на висоті від 1 500 до 4 500 тисяч метрів, а самі поселення – на висоті 1 900 – 2 400 метрів над рівнем моря. Чого тільки варті пейзажі, які відкриваються звідси!

Тушеті – віддалений куточок Грузії / Фото v-georgia.com

Мцхета

Мцхета – одне з популярних туристичних міст Грузії, адже це – древня столиця країни, занесена до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Попри свою популярність локація залишається затишною, з дещо казковим виглядом, вузенькими вуличками та численними крамницями з сувенірами.

Здебільшого перелік місць, які варто відвідати у Мцхеті, очолюють храми. Крім популярних собору Светіцховелі та монастиря Самтавро, є й менш відвідувані локації, як-от напівзруйнована фортеця Бебрисцихе.

Собор Светіцховелі / Фото iStock

До слова, велика кількість храмів має пояснення. На території нинішньої Мцхети колись мешкала Свята Ніна Каппадокійська, завдяки якій Грузія стала християнською країною.

Степанцмінда (раніше – Казбегі)

Це та місцина, яка дозволить вам насолодитися горами на повну. Адже головна визначна пам'ятка селища – пік п'ятитисячника Казбека. Тут хочеться просто помовчати, милуючись величчю природи.

Щоб відчути таке, туристи підіймаються на висоту 2 170 метрів, де розташована Гергетська церква. Просто уявіть, як вас оточують величні вершини з маленькими поселеннями внизу – в той момент розумієш, що це справжнє місце сили.

Церква Гергетської Трійці / Фото Unsplash

Ще однією причиною для підйому сюди є мальовничий пейзаж на місто Казбегі, який відкривається зверху. Водночас любителі екстриму матимуть змогу оцінити красу краю з висоти пташиного польоту. Піднявшись в небо на параплані, у вас не залишиться шансів – закохаєтеся у Грузію у ж мить!

Источник: travel.24tv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»