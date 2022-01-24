В разгар пандемии коронавируса миллионы из нас ищут способы развлечься дома. Но если ваша изолированная жизнь ограничивалась просмотром телевизионных шоу и рейдерскими нападениями на еду, возможно, пора подумать о новом подходе.

Получение новых навыков является проверенным преимуществом психического здоровья и снижения стресса. Рассказываем об увлекательном опыте, который можно получить дома во время карантина.

Новый язык

Возможно, вы всегда хотели найти время, чтобы выучить английский или испанский. Теперь нет препятствий для их изучения. И Duolingo, и Babbel создают приложения для абсолютных начинающих. Бесплатные курсы привлекают вас к разговору и предлагают обратную связь в реальном времени, так что вы можете быстро начать уверенно говорить на любые темы.

Йога

Есть множество отличных онлайн-ресурсов, которые помогут вам освоить практику йоги дома. Независимо от того, хотите ли вы улучшить гибкость или добиться безупречных результатов.

Чтение

Если вы забыли книги, то сейчас у вас есть шанс вернуться на правильный путь. Просто подумайте: это может быть ваш шанс, чтобы наконец-то взяться за чтение. Несмотря на то, что многие библиотеки закрылись, есть множество электронных и аудиокниг, доступных для заимствований в Интернете.

Тренировка

Если ваше тело сейчас нуждается в упражнениях, проверьте, проводят ли местные фитнес-студии трансляцию занятий с инструкторами. Конечно, вы умеете тренироваться, но действительно ли вы делали это качественно и не по принуждению?

Танцы

Конечно, вы знаете, как двигаться на танцплощадке, но представьте, как вы выходите из карантина мастером танца. Танцоры, хореографы и студии все еще держатся на ногах во время пандемии – теперь через онлайн-платформы, например Instagram Live и Zoom.