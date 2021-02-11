Не влезут ни в какую одежду: кто из звезд растолстел после карантина? Потап, Могилевская, Каменских и другие

Каждая девушка мечтает, чтобы у нее была прекрасная и стройная фигура. Конечно все люди по своему прекрасны.

Но что поделаешь женщины всегда хотят быть совершенны, да и мужчины также стремятся к этому. Особенно это касается звезд эстрады.

Как поправляются и худеют эти люди можно узнать из этой статьи.

Конечно мы не можем конкретно сказать кто поправился, но на наш субъективный взгляд мы можем выбрать звезд, и их недавние не очень удачные фото, где они кажутся крупнее обычного.

Ани Лорак

Вот здесь у Ани Лорак, например, виден живот.

И сама Ани в социальных сетях сообщает, что она, чтобы поддержать форму тела и не толстеть каждое утро начинает с простой тренировки.

Особое внимание она уделяет форме и объеме ягодиц, бедер и потом рук и плечей. Она вынуждена держать себя в форме, чтобы не растолстеть. Обязательно потом душ. Немаловажное значение имеет для Ани завтрак. Чтобы не набрать вес она готовит овсянку на воде. Добавляет туда ложку меда. Иногда делает себе яичницу.

Обязательно присутствует в завтраке чай или кофе. Нужно быть спортивным, активным и подтянутым, ведь скоро весна, - констатирует Ани Лорак.

Джамала

Недавно певица разместила в соцсетях фото своей фигуры и сообщила, что на фотографии она весит 59 кг. А сейчас она поправилась во время карантина и ее вес уже составляет 69 кг.

Эти фотографии она оставляет в соцсетях, и для себя как мотивация, чтобы похудеть. Нужно вести борьбу с набранными 10 килограммами, - заключает она. Теперь для нее основная задача - похудеть.

Настя Каменских

Настя часто размещает свои фотографии в соцсетях. Особенно в купальниках. В одном из видео поклонники заметили, что их кумир начал набирать вес. Так на фото и в видео видно, что Настя поправилась на бедрах и животе. Явно лишний вес!

И это несмотря на то, что нею почти каждое утро публикуется истории о ее тренировках, а Потап информирует поклонников, что супруга "сидит" на диете.

А все началось еще раньше, когда Настя при выступлении на Дне независимости была в белом наряде и засветила слегка округлившийся живот.

Еще тогда поклонники констатировали - толстеет.

Настя не скрывала, что у нее имели место неудачные попытки сбросить лишний вес и похудеть. Она призналась, что садилась на жесткую диету и обращалась к диетологу, для вывода лишней жидкости из организма. Результата она быстро добивалась.

Но это было непродолжительное время. Потом ей ставало плохо и она возвращалась к обычному питанию и образу жизни и резко начинался набор веса. И самое плохое, что килограммы возвращались в удвоенном количестве.

Потап

В свою очередь Потап также похудел ранее на 20 кг. Однако в связи с карантином и отдыхом на морях, он расслабился и начал набирать вес.

Живот и бедра увеличились, что видно из его фото которое он выложил в соцсетях, когда находился на отдыхе.

Наталья Могилевская

Певица когда "зажигала" на сцене и перевоплотилась в образ Потапа в супер финале шоу "Маскарад" показала свою пародию на ПТП и хит Chica Bamboni.

И здесь почитатели ее таланта заметили, что певица поправилась на лицо. Также в районе шеи плеч, а также бедер появились лишние килограммы.

Источник: 1 Минута