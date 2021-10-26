Недавно родившая Катя Осадчая впервые устроила романтику с Горбуновым

После рождения на свет нового члена семьи, супруги забывают не только о себе, но и друг о друге. В отношениях становится меньше романтики, появляется один сплошной быт, стирка пеленок и уход за ребенком. Именно по этой причине, зачастую, в первый год после рождения ребенка происходит больше всего супружеских измен и разводов.

Но Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов вообще не собираются разводится — они решили наконец организовать себе романтику. Катя уложила детей спать и провела отличный вечер в компании своего любимого мужчины Юры.

Атмосферные фото влюбленная пара выложила к себе в Инстаграм-аккаунт, показав, что они счастливы дома.

На снимках Екатерина и Юрий обнимаются и целуются. Видно, что пара сидит дома с приглушенным светом.

[caption id="attachment_208876" align="aligncenter" width="600"] Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая устроили себе романтику[/caption]

После рабочего дня, уложив сыновей спать, ведущие решили вместе отдохнуть. Они сделали селфи на диване в гостиной загородного особняка (того самого, который расположен по соседству с Настей Каменских и Потапом). Женственная Катя Осадчая была одета в синий кардиган, волосы собрала в небрежный пучок, а на лицо не наносила косметику. Юрий лежал в белой рубашке. Рядом супруги разожгли камин.

Отметим, мамой в третий раз телеведущая Екатерина Осадчая стала в августе этого года. А о беременности сообщила незадолго до родов. Поклонники подозревали, что та может быть в интересном положении, однако никаких официальных подтверждений не находили.

Источник: 1 Минута