Недавно родившая Кристина Решетник вместе с семьёй вернулась с отпуска: теперь в трудовые будни

Она сразу же поспешила порадовать фанатов своим отдохнувшим внешним видом.

"Мы вернулись в столицу. Дорога из Львова была нелегкой - почти 2 часа стояли в огромном заторе - куча аварий. Почему же у нас так ужасно ведут себя на дорогах. Почему за границей даже на серпантине в горах ни одной аварии не увидишь? Одно могу сказать - Берегите себя и всех, кто рядом.

Кристина Решетник и Григорий Решетник

Но давайте в понедельник о хорошем - сегодня мы ждем возвращения наших ребят с каникул. Так соскучились по ним, не видели 5 дней, а как месяц)))

Наобниматься и нацеловаться - девиз нашего дня. Надеюсь, у вас тоже", — написала Кристина Решетник.

Напомним, украинский телеведущий Григорий Решетник вместе с женой Кристиной и младшим сыном Александром провели новогодние каникулы во Львове. Возвращаясь на автомобиле в Киев после окончания отпуска супруги несколько часов простояли в пробке. Об этом 11 января в Instagram рассказала жена Решетника.

Однако отдых на украинском курорте им очень понравился. Особенно в условиях того, что сейчас локдаун, и за границу выехать весьма проблематично.

В Буковели и Львове они регулярно публиковали снимки оттуда.

Известно, что их номер стоял от 50 тысяч гривен за сутки — это за двух взрослых людей и троих детей.

Также недавно фанаты засекли, что коляска Кристины Решетник для новорожденного ребенка стоит от 46 тысяч гривен, что тоже весьма недешево.

Источник: 1 Минута