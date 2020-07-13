«Нейлонова» виставка Nude: у Муніципальній галереї вимкнули світло

Протягом липня Харківська муніципальна галерея зануриться у сутінки, бо у новій виставці кожна робота підсвітлена зсередини, що створює ефект «рентгенівського» зору у глядача. Так влаштований проєкт Nude львівської художниці Василини Буряник, який відкрився 10 липня. Власне бачення беззахисності та вразливості людського тіла і природи авторка втілила в улюбленому матеріалі — нейлоні, який порівнює зі шкірою. За допомогою світла Василина Буряник намагається зробити пласке зображення -- трьохвимірним, створює багатошарові панно, які глядач має змогу споглядати наскрізь, немов вітражі.

Директорка галереї Тетяна Тумасян відзначає, що робота з текстилем — унікальна і незвична техніка для Харкова, художникам якого більш притаманні використання фотографії та графічний дизайн.

Екологія — найважливіша тема у творчості Василини Буряник. Так, восени 2019 року на Другій Бієнале молодого мистецтва, яка проходила у Харкові, авторка показала серію інсталяцій «Фрагменти організмів». У ній зникаючі тварини з Червоної книги були представлені немов експонати природознавчого музею, фрагменти раніше живих істот у формаліні, доля яких віддана на розсуд глядача. Завдяки цим обєктам художниця намагається застерегти людину від наслідків в майбутньому, де на бурого ведмедя чи плямисту саламандру можна буде подивитися виключно у музеї. У новій серії Nude вона розвиває цю думку: людина, яка є частиною природи, так само беззахисна перед нею, вважає Василина Буряник. «Подивіться на сьогоднішню пандемію — ми нічого не можемо протиставити істоті, яка в мільярди разів менша за нас», — говорить художниця.

У Nude авторка співставляє схему біологічної будови шкіри чи окремих органів зі схемами будови земної кори. Художниця проводить паралель між підземними водами та судинною сіткою, співставляє нервові закінчення з кореневищами рослин.

На кожне панно художниця витрачала декілька тижнів, та більшість полотен з представленої серії авторка створила під час карантину.

Екологічна тематика робіт привабила харків’янина Євгена Оберемка, який уже вдруге підтримує творчість львівської авторки та обіцяє підтримувати її в майбутньому. Сьогодні настав час нагадати про екологію і взаємний вплив людини і природи, впевнений харків’янин, колишній очільник Державної екологічної інспекції у Харківській області. «І мистецтво може розказати про це найяскравішим способом», — додає Євген Оберемок.

Тетяна Тумасян дуже задоволена тим, що міська галерея стала місцем презентації нового проєкту художниці, яка працює в незвичній для Харкова техніці: «Це і колажування, і робота з текстилем. Вона працює на грані, власне, текстилю і графічного дизайну. Сучасне мистецтво дає художникам необмежене поле для експериментів. Радісно, що маємо можливість показати глядачам рідкісну техніку Василини.» Вперше харків’яни могли побачити фірмовий стиль художниці у 2017 році, коли робота Василина Буряник брала участь у кураторському проєкті Олеся Томаха «Aspiration / Придих» в тій же Муніципальній галереї. Загалом, за творчістю художниці у галереї слідкують з 2013 року, а наочно познайомилися під час минулорічної Бієнале, оргкомітет якої Тетяна Тумасян очолювала.

Виставку можна побачити до 29 липня у Харківській муніципальній галереї (вул. Чернишевська, 15) кожного дня крім неділі з 11:00 до 19:00. Вхід вільний.

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Довідка

Василина Буряник — українська художниця, живе і працює у Львові. Народилася у 1985 році, у 2004 закінчила Ужгородський коледж мистецтв ім. А. Ерделі, у 2010 році закінчила Львівську національну академію мистецтв (кафедра художнього текстилю).

Перша персональна виставка Василина Буряник під назвою «Жанри» пройшла у 2003 році в Ужгороді. З того часу художниця прийняла участь у 20 виставках та пленерах. Учасниця Всеукраїнської бієнале «Текстилізм-8» (Львів, 2011), Другої національної Бієнале молодого мистецтва (Харків, 2019).

Лауреатка Всеукраїнського конкурсу Друга національна Бієнале молодого мистецтва (Харків, 2019), Учасниця стипендіальної програми «Gaude Polonia» (Варшава, 2013).

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