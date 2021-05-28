Неизвестные романы короля: с кем Филипп Киркоров крутил шуры-муры до и после Аллы Борисовны?

И некоторым из этих леди Филипп все же давал так называемую обратную связь, то есть отвечал взаимностью.

Но учитывая то, что поп-король не предпочитает комментировать личную жизнь, все эти "служебные романы" так и остаются на уровне слухов.

Молодая танцовщица Мария Шатланова

Киркоров и Мария Шаланова и Мария Шатланова

Первой любовью Филиппа считается молодая танцовщица его же проекта.

Судя по биографии артиста, Киркоров заметил девушку среди участниц конкурса "Мисс Подмосковье" и пригласил работать в свою балетную группу.

Тогда девочке было всего семнадцать лет, и она быстро "втрескалась" в короля эстрады.

Длинноногая красотка появилась в знаковых клипах "Атлантида" и "Ты, ты, ты".

Шансонье Любовь Успенская

Любовь Успенская

Да, и этой популярной диве приписывали связь с королем эстрады. Исполнительница хитов "Кабриолет" и "Пропадаю я" с теплом вспоминает первую встречу с Филиппом Киркоровым. Статный юноша увидел Успенскую на репетиции и влюбился. Тогда еще она работала в американском ресторане и была не так популярна, как сейчас.

Публичные люди тщательно скрывали свой роман. И только спустя долгие годы зрители и фанаты узнали, что Киркоров даже делал Успенской предложение, на что получил отказ.

Ани Лорак

Ани Лорак

Еще одна женщина, роман с которой обсуждала вся страна - это, несомненно, Ани Лорак.

Киркоров и Лорак часто мелькают вместе на мероприятиях, а все семейные праздники проходят на две семьи.

Как тут не заговорить о светлых и прекрасных чувствах?

Источник: 1 Минута