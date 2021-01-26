Нежные и воздушные булочки из дрожжевого теста: слоистые, тают во рту и можно приготовить с начинкой

Рецепт булочек из дрожжевого теста

Ингредиенты:

мука – 600 г

свежие дрожжи – 25 г

сахар – 70-80 г (или по вкусу)

яйца – 2 шт.

молоко – 250 г

ваниль – 1 ч. л.

сливочное масло – 90 г

соль – 5 г

ванильный экстракт – 1 ч. л.

для начинки подойдет джем или нутелла, шоколад

для смазывания булочек еще понадобится одно яйцо, а для посыпки кунжут

Приготовление:

Как приготовить булочки из дрожжевого теста?

1. В миску влить теплое молоко, добавить свежие дрожжи. Размешать венчиком до полного растворения дрожжей.

2. Всыпать сахар, размешать. Добавить две столовых ложки с горкой пшеничной муки. Перемешать, оставить на 10 минут.

3. В дрожжевую смесь просеять муку, смешанную с солью. Добавить яйца, замесить тесто. Когда мука немного впитается, добавить ванильный экстракт, мягкое сливочное масло, и продолжить замешивать тесто для булочек.

На замес уйдет не меньше 10 минут.

4. Тесто переложить в миску, накрыть пленкой. Оставить в тепле на 2-3 часа.

5. Затем на столе тесто растянуть руками в круглый пласт. Разрезать на восемь треугольников. Широкий край немного разрезать, положить начинку, свернуть рогаликом.

Скалку лучше не использовать, чтобы не нарушать воздушную текстуру теста.

6. Булочки переложить на пергамент, оставить на столе на 30 минут. Перед выпечкой смазать взбитым яйцом и присыпать кунжутом.

7. Выпекать булочки примерно 20 минут при 180 градусах. Духовка уже должна быть хорошо разогретой.

За 5 минут до готовности можно включить режим конвекции, чтобы получилась красивая румяная корочка.

Как приготовить булочки из дрожжевого теста, смотрите подробный видео-рецепт ниже:

Источник: 1 Минута