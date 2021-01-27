Нежный как воздушное суфле. Свежий и сочный пирог со взбитыми сливками. Великолепный десерт

Ингредиенты:

мука – 50 г

сахар – 70 г

растительное масло – 70 г

яйца – 4 шт.

один лимон

сливки – 200 мл

натуральный йогурт – 150 г

вода – 100 мл и 2-3 ст. л. сахара (пропитка)

Приготовление (рецепт в видео)

В первую очередь нужно отделить желтки от белков.

Желтки смешать с сахаром. Растереть венчиком. Масса должна стать белой.

Затем в желтки ввести муку. Перемешать до однородности.

Постепенно влить растительное масло, перемешивая тесто.

Белки отдельно взбить до стойких пиков. Чтобы это сделать быстрее, можно использовать блендер или миксер.

Пышную белковую массу соединить с тестом. Белки добавлять порциями. Каждый раз аккуратно перемешивать так, чтобы тесто стало однородным, но не потеряло воздушность.

Тесто переложить в форму, диаметр 20 см. Формой несколько раз постучать по столу, чтобы убрать лишний воздух.

Выпекать пирог 25 минут при 170 градусах. Когда приготовится, оставить на 10 минут в духовке (ее нужно выключить). Затем остудить при комнатной температуре.

Воду смешать с соком лимона (понадобится только половина лимона). Добавить сахар и перемешать. С помощью кисти смазать еще горячий пирог пропиткой.

Холодные сливки взбить миксером до густой массы. Добавить йогурт и еще раз взбить. Получается воздушный нежный сливочный крем, который нужно выложить на пирог толстым слоем. Сверху украсить лимонной цедрой.

Пирог-торт

Источник: 1 Минута