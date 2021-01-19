Нежный пирог “Сырник” для большой семьи или компании: вкусно и много творога. Получается целый противень
Что тесто, что творожный слой готовятся просто и быстро, а получается целый противень вкуснятины. Пирог "Сырник" можно сделать на любой праздник и подать гостям. Из этого количества получается около 20 порций.
Продукты:
- 140 г сливочного масла
- 140 г сахарной пудры
- 2 яйца
- 300 г муки
- 2 ч. л. разрыхлителя
Творожный слой:
- 1 кг творога любой жирности
- 3 яйца
- 240 г сахарной пудры
- 2 ч. л. лимонного сока
- 750 мл молока
- 2 пакета пудинга
Приготовление
Заранее разогреть духовку до 180 градусов, противень застелить пергаментной бумагой.
Сначала приготовьте тесто. Для этого смешайте два яйца с сахарной пудрой. Добавьте мягкое сливочное масло, перемешайте тщательно ложкой.
Муку соедините с разрыхлителем, а затем добавьте в яично-масляную смесь. Замесите тесто.
Тесто переложите на противень, распределите руками так, чтобы получился тонкий слой (основа) и небольшие бортики.
Теперь приготовьте начинку. Смешайте творог с яйцами и сахарной пудрой в большой миске. Добавьте лимонный сок, молоко и два пакетика пудинга. Массу нужно перебить погружным блендером. Затем вылить на тесто и разровнять.
Выпекать пирог 30-40 минут. Время выпечки зависит от особенностей ваши духовки.
Приятного аппетита!
Источник: 1 Минута