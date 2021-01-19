Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:10
Просмотров: 40

Нежный пирог “Сырник” для большой семьи или компании: вкусно и много творога. Получается целый противень

Нежный пирог “Сырник” для большой семьи или компании: вкусно и много творога. Получается целый противень

Что тесто, что творожный слой готовятся просто и быстро, а получается целый противень вкуснятины. Пирог "Сырник" можно сделать на любой праздник и подать гостям. Из этого количества получается около 20 порций.

Продукты:

  • 140 г сливочного масла
  • 140 г сахарной пудры
  • 2 яйца
  • 300 г муки
  • 2 ч. л. разрыхлителя

Творожный слой:

  • 1 кг творога любой жирности
  • 3 яйца
  • 240 г сахарной пудры
  • 2 ч. л. лимонного сока
  • 750 мл молока
  • 2 пакета пудинга

Приготовление

Заранее разогреть духовку до 180 градусов, противень застелить пергаментной бумагой.

Сначала приготовьте тесто. Для этого смешайте два яйца с сахарной пудрой. Добавьте мягкое сливочное масло, перемешайте тщательно ложкой.

Муку соедините с разрыхлителем, а затем добавьте в яично-масляную смесь. Замесите тесто.

Тесто переложите на противень, распределите руками так, чтобы получился тонкий слой (основа) и небольшие бортики.

Теперь приготовьте начинку. Смешайте творог с яйцами и сахарной пудрой в большой миске. Добавьте лимонный сок, молоко и два пакетика пудинга. Массу нужно перебить погружным блендером. Затем вылить на тесто и разровнять.

Выпекать пирог 30-40 минут. Время выпечки зависит от особенностей ваши духовки.

Приятного аппетита!

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 