Нежный пирог “Сырник” для большой семьи или компании: вкусно и много творога. Получается целый противень

Что тесто, что творожный слой готовятся просто и быстро, а получается целый противень вкуснятины. Пирог "Сырник" можно сделать на любой праздник и подать гостям. Из этого количества получается около 20 порций.

Продукты:

140 г сливочного масла

140 г сахарной пудры

2 яйца

300 г муки

2 ч. л. разрыхлителя

Творожный слой:

1 кг творога любой жирности

3 яйца

240 г сахарной пудры

2 ч. л. лимонного сока

750 мл молока

2 пакета пудинга

Приготовление

Заранее разогреть духовку до 180 градусов, противень застелить пергаментной бумагой.

Сначала приготовьте тесто. Для этого смешайте два яйца с сахарной пудрой. Добавьте мягкое сливочное масло, перемешайте тщательно ложкой.

Муку соедините с разрыхлителем, а затем добавьте в яично-масляную смесь. Замесите тесто.

Тесто переложите на противень, распределите руками так, чтобы получился тонкий слой (основа) и небольшие бортики.

Теперь приготовьте начинку. Смешайте творог с яйцами и сахарной пудрой в большой миске. Добавьте лимонный сок, молоко и два пакетика пудинга. Массу нужно перебить погружным блендером. Затем вылить на тесто и разровнять.

Выпекать пирог 30-40 минут. Время выпечки зависит от особенностей ваши духовки.

Приятного аппетита!

Источник: 1 Минута