Необычайно вкусное творожное печенье по мотивам рождественского штоллена: только готовится проще и быстрее

Традиционно рождественский штоллен готовится на дрожжах, но его также можно приготовить и на творожном тесте. Вкуснейший рецепт немецкой выпечки читайте здесь. А пока приступим к приготовлению не менее вкусного творожного печенья, которое хорошо хранится и долго остается свежим. Все продукты должны быть комнатной температуры.

Ингредиенты для печенья:

220 г творога

1 яйцо среднего размера

100 г сливочного масла

110 г сахара

щепотка соли и ванили

примерно 320 г муки

1,5 ч. л. разрыхлителя

100 г цукат

40 г клюквы

80 г орехов

100 мл апельсинового сока, цедра

алкоголь по желанию

Праздничное творожное печенье

Как приготовить творожное печенье?

В первую очередь подготовим цукаты и сухофрукты. Смешиваем все в миске, добавляем апельсиновую цедру и сок. Также для аромата можно добавить 1-2 ст. л. рома или другой алкоголь. Перемешиваем.

Желательно, чтобы сухофрукты постояли так несколько часов. Так они пропитаются и будут невероятно ароматными и вкусными. Но, если нет времени, то оставьте минимум на 30 минут.

Мягкое сливочное масло смешиваем с солью, ванилью (ванильным сахаром) и сахаром. Взбиваем миксером пару минут или хорошо перетираем обычной лопаткой.

Добавляем яйцо и снова перемешиваем. Затем соединяем с творогом до однородности. Также добавляем цукаты и сухофрукты, измельченные орехи по желанию и перемешиваем лопаткой.

Муку, смешанную с разрыхлителем, постепенно просеиваем в творожную массу. Замешиваем мягкое тесто.

Из теста скатываем шарики небольшого размера. Каждый обваливаем в сахарной пудре или посыпаем просто сверху. Выкладываем на противень, и слегка прижимаем, чтобы печенье получилось более плоским.

Выпекаем при 180 градусах примерно 15-20 минут.

Источник: 1 Минута