Необычайно вкусное творожное печенье по мотивам рождественского штоллена: только готовится проще и быстрее
Традиционно рождественский штоллен готовится на дрожжах, но его также можно приготовить и на творожном тесте. Вкуснейший рецепт немецкой выпечки читайте здесь. А пока приступим к приготовлению не менее вкусного творожного печенья, которое хорошо хранится и долго остается свежим. Все продукты должны быть комнатной температуры.
Ингредиенты для печенья:
- 220 г творога
- 1 яйцо среднего размера
- 100 г сливочного масла
- 110 г сахара
- щепотка соли и ванили
- примерно 320 г муки
- 1,5 ч. л. разрыхлителя
- 100 г цукат
- 40 г клюквы
- 80 г орехов
- 100 мл апельсинового сока, цедра
- алкоголь по желанию
Праздничное творожное печенье
Как приготовить творожное печенье?
В первую очередь подготовим цукаты и сухофрукты. Смешиваем все в миске, добавляем апельсиновую цедру и сок. Также для аромата можно добавить 1-2 ст. л. рома или другой алкоголь. Перемешиваем.
Желательно, чтобы сухофрукты постояли так несколько часов. Так они пропитаются и будут невероятно ароматными и вкусными. Но, если нет времени, то оставьте минимум на 30 минут.
Мягкое сливочное масло смешиваем с солью, ванилью (ванильным сахаром) и сахаром. Взбиваем миксером пару минут или хорошо перетираем обычной лопаткой.
Добавляем яйцо и снова перемешиваем. Затем соединяем с творогом до однородности. Также добавляем цукаты и сухофрукты, измельченные орехи по желанию и перемешиваем лопаткой.
Муку, смешанную с разрыхлителем, постепенно просеиваем в творожную массу. Замешиваем мягкое тесто.
Из теста скатываем шарики небольшого размера. Каждый обваливаем в сахарной пудре или посыпаем просто сверху. Выкладываем на противень, и слегка прижимаем, чтобы печенье получилось более плоским.
Выпекаем при 180 градусах примерно 15-20 минут.
Источник: 1 Минута