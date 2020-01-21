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Необычный скульптурный дом в Таиланде (ФОТО)

Необычный скульптурный дом в Таиланде (ФОТО)

Этот необычный дом обрамляет окружающую природу и окружает мир своей эффектной безмятежной оболочкой. Тем не менее, в неподвижности этой деликатно созданной среды, Aperture House фиксирует повороты времени через взаимодействие света и теней, когда дневной свет проходит через архитектурный фасад и проемы.

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Необычный скульптурный дом в Таиланде

Четырехэтажная правильная прямоугольная масса была с тщательно вычисленными проёмами позволяет окружающему ландшафту просачиваться в его непрерывный корпус и создавать приятную атмосферу для частных пространств. Самая большая пустота раскрывает обширное вертикальное пространство, которое становится главным фокусом дома. Непрерывность внешней оболочки формирует и дополняет правильную геометрическую архитектурную форму, при этом экранируя основную жилую зону, которая находится внутри этой просторной пустоты, скрываясь от иногда неумолимого бангкокского солнца. Повсюду разбросаны наружные ограждения и целенаправленно составленные проёмы архитектурных фасадов.

Большие отверстия отображают полнокадровый вид на окружающие перспективы для основных функций дома, в то время как широкие оконные проёмы наполняют помещения дневным светом, небольшие конические проемы обслуживают основные коридоры, фильтруя естественный свет, чтобы непрерывно преобразовывать и улучшать домашнее пространство. Снаружи квадратные проколы размером 0,6 на 0,6 м равномерно равны и элегантно рассредоточены, а по мере того, как изменяющийся дневной свет проходит через постепенно сужающиеся пустоты во внутреннее пространство, динамическое смещение светов и теней вызывает интерес изнутри и снаружи.

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Необычный скульптурный дом в Таиланде

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Необычный скульптурный дом в Таиланде

4.

Необычный скульптурный дом в Таиланде

5.

Необычный скульптурный дом в Таиланде

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Необычный скульптурный дом в Таиланде

7.

Необычный скульптурный дом в Таиланде

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Необычный скульптурный дом в Таиланде

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Необычный скульптурный дом в Таиланде

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Необычный скульптурный дом в Таиланде
Источник:  Новости Ю

 

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