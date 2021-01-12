Необычный вкус: Юлия Высоцкая рассказала, как приготовить сочные рыбные котлеты с творогом
А еще и известный повар, который много времени уделяет ведению своего блога. Она знает, чем и как завлечь публику, поэтому ведет и проект по ТВ.
Сегодня мы расскажем о рецепте рыбных котлет. Стоит отметить, что рыбные котлеты — это то, что многие не любят. Однако этот рецепт разрушит все стереотипы о том, что рыбные котлеты бывают невкусные.
Пикантный рецепт рыбных котлет с творогом от Юлии Высоцкой
Что вам понадобится для приготовления этого довольно необычного блюда?
- Лук-порей — 100 г,
- яйцо,
- хлебная крошка — ½ стакана,
- творог — 80 г,
- грецкие орехи — 2 ст. л.,
- перец черный свежемолотый — 1 щепотка,
- соль — 1 ч. л.,
- сухари панировочные — 1 пачка,
- растительное масло — 100 мл,
- рыбное филе — 500 г.
Рыбные котлеты с творогом
Процесс приготовления рыбных котлет по авторскому рецепту от Юлии Высоцкой: пальчики оближете
Согласно рецепту, режете рыбу на небольшие кубики, соединяете с творогом, хлебными крошками, орехами молотыми, яйцом, обжаренным на растительном масле луком.
Далее добавляем перчим по вкусу, добавляем зелень, если есть желание. Замешиваем и оставляем под крышкой минут на 30.
Делаем котлеты, панируем в смеси, обжариваем с двух сторон. Вначале готовим на среднем огне без крышки, а когда перевернем – накрываем котлеты.
Подавать с кусочком лимона и любимой зеленью.
Источник: 1 Минута