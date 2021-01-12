Необычный вкус: Юлия Высоцкая рассказала, как приготовить сочные рыбные котлеты с творогом

А еще и известный повар, который много времени уделяет ведению своего блога. Она знает, чем и как завлечь публику, поэтому ведет и проект по ТВ.

Сегодня мы расскажем о рецепте рыбных котлет. Стоит отметить, что рыбные котлеты — это то, что многие не любят. Однако этот рецепт разрушит все стереотипы о том, что рыбные котлеты бывают невкусные.

Пикантный рецепт рыбных котлет с творогом от Юлии Высоцкой

Что вам понадобится для приготовления этого довольно необычного блюда?

Лук-порей — 100 г,

яйцо,

хлебная крошка — ½ стакана,

творог — 80 г,

грецкие орехи — 2 ст. л.,

перец черный свежемолотый — 1 щепотка,

соль — 1 ч. л.,

сухари панировочные — 1 пачка,

растительное масло — 100 мл,

рыбное филе — 500 г.

Рыбные котлеты с творогом

Процесс приготовления рыбных котлет по авторскому рецепту от Юлии Высоцкой: пальчики оближете

Согласно рецепту, режете рыбу на небольшие кубики, соединяете с творогом, хлебными крошками, орехами молотыми, яйцом, обжаренным на растительном масле луком.

Далее добавляем перчим по вкусу, добавляем зелень, если есть желание. Замешиваем и оставляем под крышкой минут на 30.

Делаем котлеты, панируем в смеси, обжариваем с двух сторон. Вначале готовим на среднем огне без крышки, а когда перевернем – накрываем котлеты.

Подавать с кусочком лимона и любимой зеленью.

Источник: 1 Минута