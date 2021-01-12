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12.01.2021 23:53
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Необычный вкус: Юлия Высоцкая рассказала, как приготовить сочные рыбные котлеты с творогом

Необычный вкус: Юлия Высоцкая рассказала, как приготовить сочные рыбные котлеты с творогом

А еще и известный повар, который много времени уделяет ведению своего блога. Она знает, чем и как завлечь публику, поэтому ведет и проект по ТВ.

Сегодня мы расскажем о рецепте рыбных котлет. Стоит отметить, что рыбные котлеты — это то, что многие не любят. Однако этот рецепт разрушит все стереотипы о том, что рыбные котлеты бывают невкусные.

Пикантный рецепт рыбных котлет с творогом от Юлии Высоцкой

Что вам понадобится для приготовления этого довольно необычного блюда?

  • Лук-порей — 100 г,
  • яйцо,
  • хлебная крошка — ½ стакана,
  • творог — 80 г,
  • грецкие орехи — 2 ст. л.,
  • перец черный свежемолотый — 1 щепотка,
  • соль — 1 ч. л.,
  • сухари панировочные — 1 пачка,
  • растительное масло — 100 мл,
  • рыбное филе — 500 г.

Необычный вкус: Юлия Высоцкая рассказала, как приготовить сочные рыбные котлеты с творогом Рыбные котлеты с творогом

Процесс приготовления рыбных котлет по авторскому рецепту от Юлии Высоцкой: пальчики оближете

Согласно рецепту, режете рыбу на небольшие кубики, соединяете с творогом, хлебными крошками, орехами молотыми, яйцом, обжаренным на растительном масле луком.

Далее добавляем перчим по вкусу, добавляем зелень, если есть желание. Замешиваем и оставляем под крышкой минут на 30.

Делаем котлеты, панируем в смеси, обжариваем с двух сторон. Вначале готовим на среднем огне без крышки, а когда перевернем – накрываем котлеты.

Подавать с кусочком лимона и любимой зеленью.

Источник: 1 Минута

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