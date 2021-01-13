Несравненный яблочный пирог: нежное песочное тесто и простой сметанный крем. Получается как торт

Не шарлотка и не просто домашняя выпечка с яблоками. Этому пирогу сложно найти конкурента, получается несравненный вкус. Можно подать даже на праздничный стол.

Чтобы приготовить яблочный пирог, понадобится:

350 г муки

150 г сахара

180 г сливочного масла (можно заменить маргарином)

60-80 г сметаны

1 яйцо

1,5 ч. л. разрыхлителя

Щепотка соли

Начинка:

3-4 шт. крупных яблок (кисло-сладкие)

250 г сметаны

120 г сахара

10 г ванильного сахара

Как приготовить песочное тесто для пирога?

В миску просеиваем муку, всыпаем сахар, щепотку соли и разрыхлитель. Добавляем мягкое масло или маргарин, перетираем руками в крошку.

Далее добавляем одно яйцо и сметану. Перемешиваем ложкой, затем выкладываем на стол и просто собираем тесто в шар.

Тесто делим на две нервных части. 1/3 кладем в пакет, отправляем в морозильную камеру, а большую часть теста в холодильник на 30 минут.

Яблоки очищаем от кожуры, нарезаем дольками или кубиками. Кому как нравится. И поливаем лимонным соком, чтобы не потемнели.

Достаем тесто из холодильника. Кладем в форму диаметром 22 см, распределяем влажными руками, формируя небольшие бортики.

Затем выкладываем яблоки. Натираем на терке вторую часть теста, которая была в морозилке. Распределяем на яблоки одним слоем.

Выпекаем яблочный пирог 35-40 минут при 180 градусах до румяной корочки.

Как приготовить сметанный крем/заливку?

Самый простой сметанный крем

Сметану просто смешиваем с сахаром. Для аромата можно еще добавить ванильный сахар.

Пирог достаем из духовки, сверху выливаем сметанную заливку. Ставим обратно в горячую, но выключенную духовку на 15 минут.

Пирог полностью остудить в форме, потом снять. Приятного аппетита!

Яблочный пирог с кремом

Источник: 1 Минута