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Несравненный яблочный пирог: нежное песочное тесто и простой сметанный крем. Получается как торт

Несравненный яблочный пирог: нежное песочное тесто и простой сметанный крем. Получается как торт

Не шарлотка и не просто домашняя выпечка с яблоками. Этому пирогу сложно найти конкурента, получается несравненный вкус. Можно подать даже на праздничный стол.

Чтобы приготовить яблочный пирог, понадобится:

  • 350 г муки
  • 150 г сахара
  • 180 г сливочного масла (можно заменить маргарином)
  • 60-80 г сметаны
  • 1 яйцо
  • 1,5 ч. л. разрыхлителя
  • Щепотка соли

Начинка:

  • 3-4 шт. крупных яблок (кисло-сладкие)
  • 250 г сметаны
  • 120 г сахара
  • 10 г ванильного сахара

Как приготовить песочное тесто для пирога?

В миску просеиваем муку, всыпаем сахар, щепотку соли и разрыхлитель. Добавляем мягкое масло или маргарин, перетираем руками в крошку.

Далее добавляем одно яйцо и сметану. Перемешиваем ложкой, затем выкладываем на стол и просто собираем тесто в шар.

Тесто делим на две нервных части. 1/3 кладем в пакет, отправляем в морозильную камеру, а большую часть теста в холодильник на 30 минут.

Яблоки очищаем от кожуры, нарезаем дольками или кубиками. Кому как нравится. И поливаем лимонным соком, чтобы не потемнели.

Достаем тесто из холодильника. Кладем в форму диаметром 22 см, распределяем влажными руками, формируя небольшие бортики.

Затем выкладываем яблоки. Натираем на терке вторую часть теста, которая была в морозилке. Распределяем на яблоки одним слоем.

Выпекаем яблочный пирог 35-40 минут при 180 градусах до румяной корочки.

Как приготовить сметанный крем/заливку?

Несравненный яблочный пирог: нежное песочное тесто и простой сметанный крем. Получается как торт Самый простой сметанный крем

Сметану просто смешиваем с сахаром. Для аромата можно еще добавить ванильный сахар.

Пирог достаем из духовки, сверху выливаем сметанную заливку. Ставим обратно в горячую, но выключенную духовку на 15 минут.

Пирог полностью остудить в форме, потом снять. Приятного аппетита!

Несравненный яблочный пирог: нежное песочное тесто и простой сметанный крем. Получается как торт Яблочный пирог с кремом

Источник: 1 Минута

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