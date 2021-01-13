Несравненный яблочный пирог: нежное песочное тесто и простой сметанный крем. Получается как торт
Не шарлотка и не просто домашняя выпечка с яблоками. Этому пирогу сложно найти конкурента, получается несравненный вкус. Можно подать даже на праздничный стол.
Чтобы приготовить яблочный пирог, понадобится:
- 350 г муки
- 150 г сахара
- 180 г сливочного масла (можно заменить маргарином)
- 60-80 г сметаны
- 1 яйцо
- 1,5 ч. л. разрыхлителя
- Щепотка соли
Начинка:
- 3-4 шт. крупных яблок (кисло-сладкие)
- 250 г сметаны
- 120 г сахара
- 10 г ванильного сахара
Как приготовить песочное тесто для пирога?
В миску просеиваем муку, всыпаем сахар, щепотку соли и разрыхлитель. Добавляем мягкое масло или маргарин, перетираем руками в крошку.
Далее добавляем одно яйцо и сметану. Перемешиваем ложкой, затем выкладываем на стол и просто собираем тесто в шар.
Тесто делим на две нервных части. 1/3 кладем в пакет, отправляем в морозильную камеру, а большую часть теста в холодильник на 30 минут.
Яблоки очищаем от кожуры, нарезаем дольками или кубиками. Кому как нравится. И поливаем лимонным соком, чтобы не потемнели.
Достаем тесто из холодильника. Кладем в форму диаметром 22 см, распределяем влажными руками, формируя небольшие бортики.
Затем выкладываем яблоки. Натираем на терке вторую часть теста, которая была в морозилке. Распределяем на яблоки одним слоем.
Выпекаем яблочный пирог 35-40 минут при 180 градусах до румяной корочки.
Как приготовить сметанный крем/заливку?
Самый простой сметанный крем
Сметану просто смешиваем с сахаром. Для аромата можно еще добавить ванильный сахар.
Пирог достаем из духовки, сверху выливаем сметанную заливку. Ставим обратно в горячую, но выключенную духовку на 15 минут.
Пирог полностью остудить в форме, потом снять. Приятного аппетита!
Яблочный пирог с кремом
Источник: 1 Минута