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Netflix показал трейлер французского фильма "Милашки", который требуют удалить с сервиса еще до выхода

Netflix показал трейлер французского фильма Милашки, который требуют удалить с сервиса еще до выхода

Сервис Netflix показал трейлер и постер французского фильма "Милашки" режиссера Маймуны Дукур.

Премьера картины состоялась на кинофестивале Sundance. Кинотеатральный прокат сорвался из-за пандемии, поэтому теперь фильм выйдет на Netflix 9 сентября.

Картина рассказывает историю 11-летних девочек, которые занимаются танцами. В центре сюжета - Эми из Сенегала, которая пошла наперекор семейным традициям.

Критики хорошо приняли французскую картину (оценка на Rotten Tomatoes 82%), а вот зрители после просмотра трейлера и постера обвинили создателей в педофилии из-за чрезмерной сексуализации девочек. Таких гневных комментариев много под трейлером, а также в соцсетях. Кроме того созданы несколько петиций с просьбой удалить фильм из каталога сервиса еще до его выхода.

В частности, одна из пользовательниц написала в Twitter: "Постер демонстрирует вам все, что нужно знать о фильме. Ни один ребенок не должен быть изображен вот так".

 

"Сексуализации детей в медиа становится все больше. В этот раз 11-летние девочки "открывают для себя свою женственность" в сериале netflix "Милашки". Взгляните на постер. Это гнусно. Дайте детям быть детьми", - говорится в другом твите.

В то же время некоторые пользователи считают, что постер был плохим решением, а фильм на самом деле о взрослении.

Представители Netflix пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

Источник: internetua.com/

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Темы: кино

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