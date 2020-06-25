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Netflix возобновит прерванные в марте съемки второго сезона «Ведьмака» уже в августе, премьера ожидается в 2021 году

Netflix возобновит прерванные в марте съемки второго сезона «Ведьмака» уже в августе, премьера ожидается в 2021 году

Как вы помните, Netflix продлил сериал The Witcher / «Ведьмак» на второй сезон еще до премьеры первого, однако пандемия коронавируса внесла в планы киноиндустрии серьезные изменения. Съемки второго сезона стартовали еще в феврале 2020 года, однако после того, как в марте актер Кристофер Хивью (Нивеллен) сдал положительный тест на COVID-19, сервис прервал процесс и отправил всю съемочную группу на продолжительный карантин.

На днях представители Netflix официально заявили, что съемки продолжатся 17 августа 2020 года. С учетом того, что студия не называла точную дату релиза второго сезона, упомянув только 2021 год, задержка на пять месяцев вряд ли приведет к существенному смещению расписания.

Напомним, что сериал The Witcher / «Ведьмак» является экранизации книжного цикла Анджея Сапковского о похождениях борца с нечистью ведьмака Геральта. В главной роли снялся харизматичный Генри Кавилл, известный по роли Супермена в фильмах DC, среди основных актеров также стоит отметить Джои Бэти (бард Лютик), Аню Чалотру (Йеннифэр из Венгерберга) и Фрейю Аллан (княжна Цирилла).

Первый сезон The Witcher / «Ведьмак» посмотрело около 76 млн подписчиков Netflix, что является однозначным успехом. Второй сезон будет также состоять из восьми серий, каждая из которых представляет собой отдельную историю.

Источник: itc.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: кино, США

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