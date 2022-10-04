Netflix вперше купує великий пакет українських фільмів: подробиці

Українське кіно та серіали почали з'являтися на Netflix з 2015 року. У вересні цього року стався гігантський стрибок – поява одразу трьох українських фільмів на місяць. Про це пише Forbes.

У 2016 році стрімінгова платформа Netflix стала доступною в Україні. Однак лише у 2021-му користувачі отримали можливість використовувати інтерфейс та слухати дубляж українською. До кінця 2022 року компанія має відкрити офіс у Варшаві, який керуватиме контентом сервісу в країнах Центральної та Східної Європи та, зокрема, в Україні. Netflix вже почав пошук працівників, які говорять українською. Зазначається, що у вересні на стрімінговій платформі з'явилися три вітчизняні фільми "Дике поле", "Бурштинові копи" та "Зустріч однокласників", доступні для перегляду на території України. Вони були додані до двох частин "Слуги народу" студії Квартал 95, документального фільму "Зима у вогні" та стрічки "Носоріг" Олега Сенцова.

Проте, вже відомо про продаж великого пакета вітчизняних фільмів групою компаній Film.ua Group для показу на Netflix. Йдеться про 14 проектів. На стримінгу з'являться "Скажене весілля", "Велика прогулянка" та "Кращі вихідні". У грудні вийде "Снайпер. Білий ворон". Продовжуються переговори про купівлю "Фокстера та Макса". Про це розповіли люди, які причетні до створення цих стрічок. фільм. ua Group, через контрактні обмеження з американським стрімінгом, відмовився коментувати співпрацю. У PR-агентстві MSL Ukraine, яке відповідає за комунікацію Netflix в Україні, сказали, що "клієнт вирішив ніяк не коментувати питання".

Джерело: realist.online

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