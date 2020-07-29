Netflix зніме серіал-приквел «Відьмака», повідомляє The Hollywood Reporter. Режисером 6-серійного шоу стане Деклан де Барра, який працював над такими серіалами як «Первородні» (спін-офф шоу «Щоденники вампіра») і «Залізний кулак». Він також написав сценарій до одного з епізодів серіалу «Відьмак». Виконавчою продюсеркою стане Лорен Шмідт-Гіссріх («Академія Амбрелла», Відьмак»).

Події приквелу «The Witcher: Blood Origin» (Відьмак: Походження Крові) відбуваються в ельфійському світі за 1200 років до подій першого сезону «Відьмака». Серіал розповість історію походження першого Відьмака і подій, які призвели до об’єднання світів монстрів, людей і ельфів.

«Я дуже рада співпраці з Декланом і командою Netflix над «The Witcher: Blood Origin», — сказала Шмідт-Гіссріх. «Це захоплююче завдання — дослідити і розширити всесвіт Відьмака, створений Анджеєм Сапковським, і ми не можемо дочекатися, щоб познайомити шанувальників з новими персонажами і оригінальною історією, яка ще більше збагатить чарівний, міфічний світ».

Сапковський, автор серії романів «Відьмак», стане креативним консультантом приквелу.

Источник: inspired.com.ua

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