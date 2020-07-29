Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:00
Просмотров: 80

Netflix зніме серіал-приквел «Відьмака»

Netflix зніме серіал-приквел «Відьмака»

Netflix зніме серіал-приквел «Відьмака», повідомляє The Hollywood Reporter. Режисером 6-серійного шоу стане Деклан де Барра, який працював над такими серіалами як «Первородні» (спін-офф шоу «Щоденники вампіра») і «Залізний кулак». Він також написав сценарій до одного з епізодів серіалу «Відьмак». Виконавчою продюсеркою стане Лорен Шмідт-Гіссріх («Академія Амбрелла», Відьмак»).

Події приквелу «The Witcher: Blood Origin» (Відьмак: Походження Крові) відбуваються в ельфійському світі за 1200 років до подій першого сезону «Відьмака». Серіал розповість історію походження першого Відьмака і подій, які призвели до об’єднання світів монстрів, людей і ельфів.

«Я дуже рада співпраці з Декланом і командою Netflix над «The Witcher: Blood Origin», — сказала Шмідт-Гіссріх. «Це захоплююче завдання — дослідити і розширити всесвіт Відьмака, створений Анджеєм Сапковським, і ми не можемо дочекатися, щоб познайомити шанувальників з новими персонажами і оригінальною історією, яка ще більше збагатить чарівний, міфічний світ».

Сапковський, автор серії романів «Відьмак», стане креативним консультантом приквелу.

Источник: inspired.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: кино, США

Читайте ещё:

Самые масштабные в мире испытания вакцины от коронавируса начались в США, - AP
28.07.2020 10:19    175
Радник Трампа з нацбезпеки заразився коронавірусом – Bloomberg
28.07.2020 08:44    130
Звезда "Унесенных ветром" умерла в возрасте 104 лет
27.07.2020 17:13    329
США можуть надати більшу вогневу потужність українськім катерам
27.07.2020 08:52    197
Пентагон больше не скрывает программу по изучению НЛО и обещает обнародовать новые данные
26.07.2020 06:53    269
Космическое командование США: Россия протестировала противоспутниковое оружие в космосе
25.07.2020 10:33    273
Члены банды Путина встревожены и ожидают «адских санкций» США
24.07.2020 07:37    375
Українські ветерани мають можливість пройти безкоштовне стажування в США
22.07.2020 09:00    232
"Мерзкая роль"! Поттер, Бонд, Роуз и другие персонажи, которых ненавидят актеры
20.07.2020 09:43    263
Американского военного отдали под трибунал за передачу секретной информации российским агентам
20.07.2020 08:41    187
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 