Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:44
Просмотров: 404

Неудержимые: во время секса пара провалилась с 3-го этажа в подвал

В Ливерпуле 290-килограммовый мужчина и его 200-килограммовая дама во время секса провалились сквозь несколько этажей и оказались в подвале.

Неудержимые: во время секса пара провалилась с 3-го этажа в подвал

Майкл Дэвис и Тереза Уокер проживали в трехэтажном доме. Во время занятия сексом пара находилась на верхнем этаже. В какой-то момент их кровать провалилась сквозь пол. При этом второй этаж не стал преградой для падающей пары, страдающей ожирением, поэтому Майкл и Тереза упали в подвал. Падение привело к разрушению не только полов, но и стен здания. Влюбленным повезло, единственной травмой оказался перелом у 290-килограммового Майкла. Также удачным обстоятельством оказалось отсутствие других жильцов в доме, поэтому никто не пострадал. Спасатели отметили, что возраст здания составляет около 250 лет.

Один из жильцов здания Том Уотсон, утверждает, что катастрофа была предсказуема.

«Эта пара несколько раз в неделю очень громко занималась сексом, и каждый раз все здание дрожало. На стенах появились трещины, и свет каждый раз мерцал. Это старое здание, оно не было рассчитано, чтобы выдержать такое испытание!» — объяснил он.

По его словам, он неоднократно сообщал домовладельцу об опасной ситуации, предлагал построить дополнительные опоры, однако тот ничего не предпринял. Уотсон отметил, что другие жильцы уже съехали, не выдержав доставляемого им соседями стресса. Поэтому две квартиры, расположенные ниже жилья пары, не были заняты в течение нескольких месяцев, что объясняет отсутствие других пострадавших.

Между тем пострадавший Майкл Дэвис сообщил, что после восстановления дома, он продолжит заниматься сексом со своей партнершей и менее активным становиться не намерен.

Источник: Реалист

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: прикол, секс

Читайте ещё:

Почему женщина не получает удовольствия от секса: ответ психолога
25.09.2018 00:04    896
Голая девушка легла прямо на проезжей части (видео)
21.09.2018 14:31    806
Что считают сексуальными домогательствами в мире? А в Украине? Почему об этом молчат?
21.09.2018 07:54    230
Украинский полицейский настолько суров, что брызгает слезоточивым газом себе в лицо (фото-факт)
18.09.2018 13:00    312
«Секс продає»: харківських рекламників покарали за напівоголених жінок
04.09.2018 07:09    209
Ляшко в семейных трусах исполнил легендарный хит "3-е сентября" (видео)
04.09.2018 00:49    653
Министру обороны Украины звонили российские пранкеры: опубликована запись разговора
02.09.2018 16:42    305
Сотрудник "Новой почты" придумал оригинальное отчество клиенту: "Ху*очество" (фото-факт)
28.08.2018 14:12    710
Ученые объяснили крики во время интима, вывод вас удивит
24.08.2018 00:00    856
Когда шпагаты уже не цепляют: Анастасия Волочкова показала обнаженную грудь (фото)
17.08.2018 11:55    1027
Загрузка...
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 