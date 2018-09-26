Неудержимые: во время секса пара провалилась с 3-го этажа в подвал

В Ливерпуле 290-килограммовый мужчина и его 200-килограммовая дама во время секса провалились сквозь несколько этажей и оказались в подвале.

Майкл Дэвис и Тереза Уокер проживали в трехэтажном доме. Во время занятия сексом пара находилась на верхнем этаже. В какой-то момент их кровать провалилась сквозь пол. При этом второй этаж не стал преградой для падающей пары, страдающей ожирением, поэтому Майкл и Тереза упали в подвал. Падение привело к разрушению не только полов, но и стен здания. Влюбленным повезло, единственной травмой оказался перелом у 290-килограммового Майкла. Также удачным обстоятельством оказалось отсутствие других жильцов в доме, поэтому никто не пострадал. Спасатели отметили, что возраст здания составляет около 250 лет.

Один из жильцов здания Том Уотсон, утверждает, что катастрофа была предсказуема.

«Эта пара несколько раз в неделю очень громко занималась сексом, и каждый раз все здание дрожало. На стенах появились трещины, и свет каждый раз мерцал. Это старое здание, оно не было рассчитано, чтобы выдержать такое испытание!» — объяснил он.

По его словам, он неоднократно сообщал домовладельцу об опасной ситуации, предлагал построить дополнительные опоры, однако тот ничего не предпринял. Уотсон отметил, что другие жильцы уже съехали, не выдержав доставляемого им соседями стресса. Поэтому две квартиры, расположенные ниже жилья пары, не были заняты в течение нескольких месяцев, что объясняет отсутствие других пострадавших.

Между тем пострадавший Майкл Дэвис сообщил, что после восстановления дома, он продолжит заниматься сексом со своей партнершей и менее активным становиться не намерен.

Источник: Реалист

Новости портала «Весь Харьков»