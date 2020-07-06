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«Никаких таблеток»: Басков открыл тайну своего экстремального похудения

В последнее время все больше звезд удивляют общественность неожиданными успехами в похудении. Совсем недавно Николай Басков шокировал фанатов своим преображением, а теперь он делится секретами эффективной диеты.

Звезде удалось скинуть за время карантина 15 килограммов. Конечно, не так много в в сравнении со сброшенной сотней Макса Фадеева, но тоже очень впечатляет.

«Я всегда борюсь с лишним весом, потому что люблю, как и все, поесть. И на мероприятиях, конечно, все стараются подкормить. "Николай, вот вам тортик, вот вам мороженое". Устоять, честно говоря, сложно. А когда началась самоизоляция, появилось время на отдых и на то, чтобы уделить время себе», — рассказал певец о начале здорового образа жизни.

Николай признался, что ему помогло похудеть и равнодушное отношение к алкоголю. Артист добавил, что многие старались «хайпануть» на его похудении: писали фейковые диеты или заявляли, что Басков уехал лечиться в клинику. Артист отрицает эти слухи.

«Я просто сел на диету, совмещая ее со спортом. Вечером старался отказываться от ужина. Но иногда все же позволяю себе днём съесть одно мороженое. Ну, и конечно, принимал комплекс витаминов: витамин С, витамин B6. Тут все индивидуально, надо советоваться с врачом, он подскажет какие витамины нужны именно вам», — передает слова Баскова «Комсомольская правда».

Ранее любимец эстрады Николай Басков заявил о том, что уже нагулялся и теперь хочет зажить семейной жизнью. В ближайшее время артист активно начнет искать себе невесту, с которой хочет создать крепкую семью.

Источник: radiokp.ru/

Новости портала «Весь Харьков»

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