Николас Кейдж впервые снялся в фотосессии с женой, что младше на 31 год

Голливудский актер Николас Кейдж был женат аж пять раз, учитывая нынешний брак, но никогда не снимался в совместных фотосессиях с любимыми. Что ж, для последней жены 57-летний мужчина сделал исключение.

Так, Николас и 26-летняя Рико Шибата снялись в фотосессии для журнала Flaunt, в которой продемонстрировали свое оригинальное чувство стиля.

Супруги, которые сыграли свадьбу в феврале 2021 года, позировали в стильных образах посреди заправочной станции, Музея с привидениями Зака Баганса, гостинично-развлекательного комплекса в Лас-Вегасе и других атмосферных мест.

Идея отдельных фото принадлежала именно Кейджу. Например, на одном из кадров его любимая демонстрирует агрессивность, разместив ногу над головой мужчины. Как пояснил актер, он просто хочет, чтобы Рико отошла от образа покорной японской жены.

Нам кажется, что кадры получились очень прикольными, хотя и не сильно похожи на типичные романтические снимки парочек.

Источник: kinoafisha.ua/

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