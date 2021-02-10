Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:08
Просмотров: 59

Нина и Тоня Матвиенко вживую исполнили песню в прямом эфире 1+1: смотрим и наслаждаемся

Нина и Тоня Матвиенко вживую исполнили песню в прямом эфире 1+1: смотрим и наслаждаемся

Сегодня, 10 февраля известный звездный фотограф Ростислав Рипка представил свой проект "Аркур. Натхнення". Вместе с командой профессионалов Рипка создавал уникальный арт-бук, которому нет аналогов в Украине, в течение года.

У фотопроекте приняли участие 37 украинских успешных женщин, в их числе Нина и Тоня Матвиенко.

В прямом эфире в студии "Сніданок" на 1+1 советская и украинская певица Нина Митрофановна Матвиенко вместе с дочкой Тоней Матвиенко спели украинскую песню – "Небо ясні зірки вкрили".

Композицию исполнили вживую без инструментального сопровождения. Мама с дочкой пели не просто голосом, а душой. Как это было, смотрите ниже в видео.

В комментариях 73-летнюю Нину и 39-летнюю Тоню Матвиенко назвали прекрасными украинскими соловьями.

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 