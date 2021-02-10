Нина и Тоня Матвиенко вживую исполнили песню в прямом эфире 1+1: смотрим и наслаждаемся

Сегодня, 10 февраля известный звездный фотограф Ростислав Рипка представил свой проект "Аркур. Натхнення". Вместе с командой профессионалов Рипка создавал уникальный арт-бук, которому нет аналогов в Украине, в течение года.

У фотопроекте приняли участие 37 украинских успешных женщин, в их числе Нина и Тоня Матвиенко.

В прямом эфире в студии "Сніданок" на 1+1 советская и украинская певица Нина Митрофановна Матвиенко вместе с дочкой Тоней Матвиенко спели украинскую песню – "Небо ясні зірки вкрили".

Композицию исполнили вживую без инструментального сопровождения. Мама с дочкой пели не просто голосом, а душой. Как это было, смотрите ниже в видео.

В комментариях 73-летнюю Нину и 39-летнюю Тоню Матвиенко назвали прекрасными украинскими соловьями.

Источник: 1 Минута