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Нина и Тоня Матвиенко вживую исполнили песню в прямом эфире 1+1: смотрим и наслаждаемся
Сегодня, 10 февраля известный звездный фотограф Ростислав Рипка представил свой проект "Аркур. Натхнення". Вместе с командой профессионалов Рипка создавал уникальный арт-бук, которому нет аналогов в Украине, в течение года.
У фотопроекте приняли участие 37 украинских успешных женщин, в их числе Нина и Тоня Матвиенко.
В прямом эфире в студии "Сніданок" на 1+1 советская и украинская певица Нина Митрофановна Матвиенко вместе с дочкой Тоней Матвиенко спели украинскую песню – "Небо ясні зірки вкрили".
Композицию исполнили вживую без инструментального сопровождения. Мама с дочкой пели не просто голосом, а душой. Как это было, смотрите ниже в видео.
В комментариях 73-летнюю Нину и 39-летнюю Тоню Матвиенко назвали прекрасными украинскими соловьями.
Источник: 1 Минута
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