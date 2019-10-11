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На «Kharkiv Fashion» Ольга Сумская представит свою первую коллекцию одежды

На «Kharkiv Fashion» Ольга Сумская представит свою первую коллекцию одежды

Презентация первой коллекции народной артистки Украины Ольги Сумской под названием «RIDNA» состоится 11 октября в рамках осеннего сезона «Kharkiv Fashion 2019» на Арт-заводе «Механика. Иная Земля».

Актриса создала ее в сотрудничестве с харьковским дизайнером, основателем бренда «МaKha» Марией Бысовой. Главный мотив коллекции - национальная живопись, представленная на эксклюзивных тканях с авторским принтом.

По словам организатора проекта, начальника управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктории Грецкой-Миргородской, осенний сезон «Kharkiv Fashion» будет уникальным. «Харьков – это город, который вдохновляет, город возможностей и воплощения любой мечты в реальность. Таким воплощением станет коллекция украинской актрисы Ольги Сумской», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.

В рамках мероприятия состоятся показы украинских и зарубежных дизайнеров. Также пройдет несколько шоу-дефиле, одним из которых станет перформанс юных актеров театра «Сорванцы» совместно с брендом «Lemoni». Кроме того, выпускники Школы моделей первого в Украине инклюзивного модельного агентства совместно с украинскими дизайнерами Александром Бевзюком и Ириной Игнатовой представят коллекцию «Stay wild» из джинсовой ткани.

Также на подиум выйдут модели «plus size» - участники всеукраинского проекта «Велика краса країни». Они представят коллекцию меховой одежды при участии дизайнера Константина Пономарева и группы «Manera Music Band».

Впервые на мероприятии будет представлен совместный стенд дизайнеров-участников «Kharkiv Fashion Cluster» - Олега Фоменко, Александра Бевзюка, Ирины Полуэктовой и Марии Бысовой.

Как сообщил координатор проекта Олег Егоров, планируется изменение формата осеннего сезона. «Мы стараемся создать экосистему, в которой вчерашние волонтеры сегодня участвуют в конкурсе молодых дизайнеров, а завтра создают первые коммерческие коллекции, в которых производитель может найти партнера для сотрудничества, а дизайнер - базу для создания одежды. Наша цель – развитие легкой промышленности в целом и выход ее представителей на европейские и мировые рынки», - отметил Олег Егоров.

Так, в течение двух дней будет работать дизайн-маркет от ведущих производителей одежды. Также в рамках проекта пройдут обучающие тренинги топовых спикеров в fashion-индустрии на площадке «Fashion Business Education», встречи со студентами профильных учебных заведений, производителями и дизайнерами, состоится презентация фирменного бренда «Харків - це модно» Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна.

Напомним, ведущие мероприятия - украинские артисты Ольга Сумская и Виталий Борисюк.

Источник: city.kharkov.ua

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Темы: харьков

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