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Новая локация в "Фельдман Экопарке"

В "Фельдман Экопарке" появится новая локация, которая будет иметь название «Парк камней - Парк родителей». Она будет посвящена родителям - живым и тем, кто уже ушел в мир иной.

На большой территории в "Фельдман Экопарке" между Лебединым озером и природными вольерами с бизонами и лосями вскоре появится новый экспозиционный комплекс «Парк камней - Парк родителей». Уже сейчас гости мультикомплекса могут любоваться там огромными валунами и мегалитическими конструкциями

Алекксандр Фельдман, народный депутат Украины:

Случилось несчастье. Один за одним ушли мои родители. Светлая им память. И мы всей семьей, с моими коллегами приняли решение назвать это Парком родителей. Парком мамы, парком семьи, парком благоговения перед живущими.

Эта локация станет по-настоящему семейной, подчеркивает Александр Фельдман. Здесь можно будет радостно проводить время с близкими родными людьми и с теплым грустью вспоминать тех, кого рядом уже нет. Следует отметить, что здесь среди огромных камней будут высажены секвойя, ясень, дуб, можжевельник и другие деревья и кустарники северных широт, способные расти на открытом грунте. А дальше к этой части еще и будет примыкать ландшафтная экспозиция животных Палеарктики, тесно связанных с материальной и духовной культурой наших предков.

 

Агентство Телевидения Новости

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