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Новий тренд літа 2019 - варені джинси

Новий тренд літа 2019 - варені джинси

Мода на 90-ті не закінчується. Цього літа на піку популярності, не повіриш, "варені" джинси!

Так-так, штани, які ми клялися більше ніколи не одягати, знову повернулися в моду. Тому варто дістати "старі" запаси, аби бути в тренді в 2019 році. Якщо ж у тебе їх немає, то обов'язково прикупи, оскільки це просто must-have 2019!

Стилісти радять обирати джинси з високою талією і скромним декором, віддаючи перевагу більш вільним формам.

Источник: lux.fm

Новости портала «Весь Харьков»

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