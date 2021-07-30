Новинка: рецепт салата из булгура с халлуми и арбузом
Ингредиенты
200 г булгура из пшеницы
50 г тыквенных семечек
3 столовые ложки оливкового или рапсового масла
250гр. Сыр халлуми, нарезанный 10-12 ломтиками
1 огурец, разрезанный пополам, семена вынуты и нарезаны кусками
большой пучок петрушки, мяты, кориандра или базилика, или смесь, нарезать, оставив несколько листьев для сервировки
цедра и сок 2 лимона
¼ арбуз, разрезанный на кусочки, или упаковка по 400 г готовой (или клубника)
Необычный салат
Метод
Шаг 1
Прокипятите чайник. Положите пшеничный булгур в миску с добавлением приправ, залейте достаточным количеством горячей воды, чтобы она просто покрылась, затем накройте пищевой пленкой и отложите, чтобы впитать жидкость, пока вы готовите остальные ингредиенты.
Шаг 2
Нагрейте большую сковороду и добавьте семена тыквы, жарьте несколько минут, пока семена не начнут трескаться и лопнуть, затем переложите в блюдо и отложите. Нагрейте в сковороде немного масла. Добавить ломтики халлуми и обжаривать по 2–3 минуты с каждой стороны или до золотистого цвета.
Шаг 3
Разверните булгур и убедитесь, что он мягкий (если нет, накройте его крышкой и оставьте еще на 5 минут). Вся вода должна была впитаться, но если нет, слейте излишки. Добавьте оставшееся масло, огурец, зелень, цедру лимона и сок, а также семена тыквы к пшенице булгур и хорошо перемешайте. Переложить на блюдо, посыпать арбузом и халлуми и посыпать оставленными травами.
Источник: 1 Минута