Новинка: рецепт салата из булгура с халлуми и арбузом

Ингредиенты

200 г булгура из пшеницы

50 г тыквенных семечек

3 столовые ложки оливкового или рапсового масла

250гр. Сыр халлуми, нарезанный 10-12 ломтиками

1 огурец, разрезанный пополам, семена вынуты и нарезаны кусками

большой пучок петрушки, мяты, кориандра или базилика, или смесь, нарезать, оставив несколько листьев для сервировки

цедра и сок 2 лимона

¼ арбуз, разрезанный на кусочки, или упаковка по 400 г готовой (или клубника)

Необычный салат

Метод

Шаг 1

Прокипятите чайник. Положите пшеничный булгур в миску с добавлением приправ, залейте достаточным количеством горячей воды, чтобы она просто покрылась, затем накройте пищевой пленкой и отложите, чтобы впитать жидкость, пока вы готовите остальные ингредиенты.

Шаг 2

Нагрейте большую сковороду и добавьте семена тыквы, жарьте несколько минут, пока семена не начнут трескаться и лопнуть, затем переложите в блюдо и отложите. Нагрейте в сковороде немного масла. Добавить ломтики халлуми и обжаривать по 2–3 минуты с каждой стороны или до золотистого цвета.

Шаг 3

Разверните булгур и убедитесь, что он мягкий (если нет, накройте его крышкой и оставьте еще на 5 минут). Вся вода должна была впитаться, но если нет, слейте излишки. Добавьте оставшееся масло, огурец, зелень, цедру лимона и сок, а также семена тыквы к пшенице булгур и хорошо перемешайте. Переложить на блюдо, посыпать арбузом и халлуми и посыпать оставленными травами.

Источник: 1 Минута