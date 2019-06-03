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Новый альбом Rammstein возглавил чарты сразу в 14 странах

Новый альбом Rammstein возглавил чарты сразу в 14 странах

Немецкая рок-группа Rammstein установила со своим безымянным альбомом новый рекорд. Об этом сообщает Billboard. Пластинка дебютировала на первом месте чартов сразу в 14 странах.

Седьмой лонгплей немцев возглавил хит-парады на родине группы – в Германии, а также в Бельгии, Дании, Франции, Нидерландах, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Португалии, Польше, России, Швейцарии, Австрии и Канаде.

Кроме того, в Швеции, Италии, Испании, Австралии, Чехии, Латвии, Литве и Великобритании пластинка вошла в топ-5 национальных чартов.

В США релиз группы дебютировал на девятой строке, что также большое достижение для европейской группы.

Общие продажи пластинки в первую неделю на физических носителях составили 270 000 копий.

Кроме того, на стриминговых сервисах безымянный альбом легально прослушали 150 миллионов раз.

Источник: strana.ua

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