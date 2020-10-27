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Новый аппетитный салат из свёклы: соус просто вау, буду готовить и к другим блюдам

Новый аппетитный салат из свёклы: соус просто вау, буду готовить и к другим блюдам

Ингредиенты:
  • Свёкла отварная – 500 г
  • Вареные яйца – 2 шт.
  • Маринованные огурцы – 1-2 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Соль

Для соуса:

  • Молоко – 50 мл.
  • Растительное масло – 100 мл
  • Соль – 1/3 ч. л.
  • Горчица – ½ ч. л.
  • Сок лимона – 1 ст. л.
  • Сушеный или свежий чеснок по вкусу
Приготовление:

Свёклу натереть на крупной терке, яйца – на мелкой терке.

Маринованные огурцы нарезать соломкой.

Соединить в миске свёклу, яйца, огурцы и чеснок, пропустив через пресс.

Смешать молоко с растительным маслом. Взбить блендером до загустения, примерно 30 секунд. Добавить соль, чеснок, горчицу и сок лимона. Еще раз взбить блендером.

Салат заправить соусом и готово!

Приятного аппетита!

Источник: 1 Минута

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