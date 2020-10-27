Новый аппетитный салат из свёклы: соус просто вау, буду готовить и к другим блюдам

Ингредиенты:

Свёкла отварная – 500 г

Вареные яйца – 2 шт.

Маринованные огурцы – 1-2 шт.

Чеснок – 3 зубчика

Соль

Для соуса:

Молоко – 50 мл.

Растительное масло – 100 мл

Соль – 1/3 ч. л.

Горчица – ½ ч. л.

Сок лимона – 1 ст. л.

Сушеный или свежий чеснок по вкусу

Приготовление:

Свёклу натереть на крупной терке, яйца – на мелкой терке.

Маринованные огурцы нарезать соломкой.

Соединить в миске свёклу, яйца, огурцы и чеснок, пропустив через пресс.

Смешать молоко с растительным маслом. Взбить блендером до загустения, примерно 30 секунд. Добавить соль, чеснок, горчицу и сок лимона. Еще раз взбить блендером.

Салат заправить соусом и готово!

Приятного аппетита!

Источник: 1 Минута