Сегодня 20:19
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Новый аппетитный салат из свёклы: соус просто вау, буду готовить и к другим блюдам
Ингредиенты:
- Свёкла отварная – 500 г
- Вареные яйца – 2 шт.
- Маринованные огурцы – 1-2 шт.
- Чеснок – 3 зубчика
- Соль
Для соуса:
- Молоко – 50 мл.
- Растительное масло – 100 мл
- Соль – 1/3 ч. л.
- Горчица – ½ ч. л.
- Сок лимона – 1 ст. л.
- Сушеный или свежий чеснок по вкусу
Приготовление:
Свёклу натереть на крупной терке, яйца – на мелкой терке.
Маринованные огурцы нарезать соломкой.
Соединить в миске свёклу, яйца, огурцы и чеснок, пропустив через пресс.
Смешать молоко с растительным маслом. Взбить блендером до загустения, примерно 30 секунд. Добавить соль, чеснок, горчицу и сок лимона. Еще раз взбить блендером.
Салат заправить соусом и готово!
Приятного аппетита!
Источник: 1 Минута
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