Новый год в условиях карантина: что и как работает?

В этом году новогодняя ночь будет по-настоящему особенной. Это связано не только с чудесами, в которые принято верить 31-го декабря, но и с рядом карантинных ограничений, которые были введены из-за пандемии COVID-19.

Концерты возле елок

В этом году развлекательные новогодние мероприятия и концерты у елок на площадях запрещены. Это связано с риском распространения коронавируса. Вместе с тем, в правительстве еще раз подчеркнули, что посещение любых общественных мест возможно только при условии соблюдения санитарных норм, в частности использования индивидуальной маски и соблюдения безопасной дистанции.

Работа общественного транспорта

Городской общественный транспорт продолжит функционировать с ограничением по числу пассажиров на местах для сидения с обязательным наличием средств индивидуальной защиты.

Маршруты междугородного, межобластного сообщения на праздники продолжают работать в режиме ограничений "оранжевой" зоны. Это касается автомобильного, железнодорожного, авиационного транспорта.

Харьковский метрополитен в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года в связи с проведением праздничных мероприятий будет работать до 3:00.

Работа кафе и ресторанов

Кабинет министров разрешил ресторанам и кафе работать в новогоднюю ночь до 7:00, а не до 1:00, как было раньше. Однако, несмотря на "новогодний подарок" от Кабмина, украинцам советуют воздержаться от проведения праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов и любых других публичных событий.

Магазины

Магазины в Украине, как и в любой предпраздничный день, будут работать по сокращенному графику. Так, согласно действующему Кодексу Украины законов о труде, все предновогодние рабочие дни рекомендуется сократить на один час. Поэтому, лучше подумать о подарках и праздничном столе заранее.

Почта

«Новая почта» будет работать 31 декабря по сокращенному графику до 18:00. Выходными днями у оператора будут 1 и 7 января.

«Укрпочта» также будет выходной 1 и 7 января, однако будут работать открытые дежурные отделения с сокращенным режимом работы.

Финансовые учреждения

Банки в Украине будут работать по расписанию выходных дней, которые определил Кабинет министров Украины. 31 декабря 2020 года будет рабочим днем для банков, однако он будет сокращенным. Рекомендуется все финансовые вопросы закрыть до 14:00. Отмечается, что все сделки, совершенные позже этого времени, будут проведены только 4 января.

Религиозные учреждения

Службы в церкви и другие религиозные мероприятия, как и раньше, рекомендуется проводить при условии присутствия не более одного человека на 5 кв. метров или на открытом воздухе при условии соблюдения дистанции в 1,5 метра.

Агентство Телевидения Новости