Новый клип Мадонны побил рекорды просмотров в сети (ВИДЕО)

Мировая поп-дива Мадонна покорила сеть новой видеоработой.

Известная американская певица Мадонна порадовала поклонников своего таланта очередным хитом и дополнила сюрприз не менее оригинальным клипом. Композицию под названием «Batuka» она записала при участии женского оркестра «Orquestra Batukadeiras». Впечатляющий ролик за три дня с момента публикации набрал более 1,2 миллионов просмотров на YouTube-канале артистки, сообщает Корреспондент.

Известно, что Мадонна снимала клип в Лиссабоне – столице Португалии. Режиссером работы выступил Эммануэль Аджей. Песенная композиция «Batuka» вошла в последний альбом знаменитости «Madame X», который был презентован в середине июня 2019 года.

Источник: hyser.com.ua

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