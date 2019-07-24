Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 01:16
Просмотров: 58

Новый клип Мадонны побил рекорды просмотров в сети (ВИДЕО)

Новый клип Мадонны побил рекорды просмотров в сети (ВИДЕО)

Мировая поп-дива Мадонна покорила сеть новой видеоработой. 

Известная американская певица Мадонна порадовала поклонников своего таланта очередным хитом и дополнила сюрприз не менее оригинальным клипом.  Композицию под названием «Batuka» она записала при участии женского оркестра  «Orquestra Batukadeiras». Впечатляющий ролик за три дня с момента публикации набрал более 1,2 миллионов просмотров на YouTube-канале артистки, сообщает Корреспондент.

Известно, что Мадонна снимала клип в Лиссабоне – столице Португалии. Режиссером работы выступил Эммануэль Аджей. Песенная композиция  «Batuka» вошла в последний альбом знаменитости «Madame X», который был презентован в середине июня 2019 года.

 

Источник: hyser.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Экс-Холостяк Иракли Макацария показал красотку-невесту: "люблю тебя"
23.07.2019 10:26    314
Стало известно, почему Том Круз не общается с дочкой
16.07.2019 09:36    209
Бред Пітт жалкує про свою помилку
16.07.2019 08:43    227
Apple сняла в Киеве стильную рекламу наушников AirPods
15.07.2019 10:26    161
75-летний Мик Джаггер показал 2-летнего сына, похожего на певца как две капли
12.07.2019 09:56    302
Феминистский гимн: Майли Сайрус представила новый клип "Mother's Daughter"
04.07.2019 09:32    172
Спустя 7 лет после смерти Уитни Хьюстон вышла ее новая песня
03.07.2019 10:46    203
Знаменитая певица раскрыла причину самоубийства сына
03.07.2019 00:22    1147
"Отнеситесь к этому, как к "Игре престолов". Сын Алибасова назвал историю с отравлением отца потрясающим сериалом
02.07.2019 10:20    271
Стало известно, какие отношения связывают Леди Гагу и Брэдли Купера
01.07.2019 10:06    235
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 