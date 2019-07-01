Новый модный тренд: трусы для рук покорили Instagram

Изделием активно пользуются тысячи людей по всему миру

Людская фантазия поистине не имеет границ и сеть нередко сотрясают невероятные изобретения, одно из которых стремительно ворвалось в Instagram.

Об этом пишут Новости N.

Люди по всему миру любят носить странные и причудливые вещи и это был лишь вопрос времени, чтобы кто-то додумался шить трусы для рук, которые обозвали «Handerpants». Этот странный предмет одежды можно приобрести на «Амазоне», после чего примкнуть к тысячам людей в Instagram, которые объединяются под хэштегом #handerpants.

Источник: hyser.com.ua

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