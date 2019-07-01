Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 01:16
Просмотров: 75

Новый модный тренд: трусы для рук покорили Instagram

Новый модный тренд: трусы для рук покорили Instagram

Изделием активно пользуются тысячи людей по всему миру

Людская фантазия поистине не имеет границ и сеть нередко сотрясают невероятные изобретения, одно из которых стремительно ворвалось в Instagram.

Об этом пишут Новости N.

Люди по всему миру любят носить странные и причудливые вещи и это был лишь вопрос времени, чтобы кто-то додумался шить трусы для рук, которые обозвали «Handerpants». Этот странный предмет одежды можно приобрести на «Амазоне», после чего примкнуть к тысячам людей в Instagram, которые объединяются под хэштегом #handerpants.

Новый модный тренд: трусы для рук покорили Instagram

 

 

Новый модный тренд: трусы для рук покорили Instagram

 

 

Новый модный тренд: трусы для рук покорили Instagram

 

 

Новый модный тренд: трусы для рук покорили Instagram

 

 

Новый модный тренд: трусы для рук покорили Instagram

 

 

Новый модный тренд: трусы для рук покорили Instagram

 

 

Новый модный тренд: трусы для рук покорили Instagram

Источник: hyser.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Мода из прошлого: учимся стильно завязывать платок на голове
12.06.2019 15:25    451
Отпуск в разгаре: как выбрать идеальный купальник
11.06.2019 14:49    300
Дженнифер Лопес одержала победу в номинации "икона стиля" на CFDA Fashion Awards 2019
05.06.2019 00:25    248
5 вещей женского гардероба, которые мужчины ненавидят
04.06.2019 09:23    454
Пижамный приговор: почему домашняя одежда заполонила сердца модниц
23.05.2019 11:56    364
Певица Билли Айлиш призналась, почему всегда носит oversize
15.05.2019 10:04    620
Ультрамодно: босоножки с носками и гольфами
10.05.2019 09:07    428
Стилистка Кейт Миддлтон получила награду от королевской семьи
06.05.2019 09:10    224
В моде естественность: женщинам порекомендовали не закрашивать седину (ФОТО)
02.05.2019 10:05    463
Испанский стиль и прозрачные вставки: самая модная обувь на весну и лето 2019 (ФОТО)
24.04.2019 13:21    495
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 