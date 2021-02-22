Новый образ Натальи Могилевской в Инстаграм: певица обратилась к поклонникам с советом о Clubhouse

Многие звезды стараются показать свой образ с лучшей стороны, используя модные наряды, макияж и новые тренды в социальных сетях.

Некоторым это удается на 100%, другие только делают первые шаги. Самое главное для всех, чтобы подогревать интерес своих и новых поклонников.

Это такой трудный и кропотливый процесс, что необходимо максимум усилий для нахождения на пике популярности.

Народной артисткой Украины Натальей Могилевской часто устраиваются фэшн-съемки, где она подбирает модные наряды. Так и для нового фото Наталья приоделась в платье карамельного цвета плюс брендовые кроссовки.

После того как Наталья Могилевская стала блондинкой, то сниматься она стала больше. Она может без усталости демонстрировать эпатажные образы. Наталья, как говорят ее поклонники воспрянула духом.

Если внимательно посмотреть на ее последнее фото, то можно сказать, что ей идет карамельное платье с короткими рукавами, она прекрасно подчеркивает ее талию. Светлые кожаные кроссовки дополняют образ, все-таки итальянский бренд Max Mara, что-то да значит.

Элегантная волнистая укладка волос, которая уже стала ее фирменной прической, явно идет певице. Макияж вне всяких похвал, он акцентирует внимание на ее глаза. Карамельные тени серебряное массивное кольцо завершает образ Натальи. Интерьер и мягкие красочные подушки навевают сказки из восточных краев.

https://www.instagram.com/p/CLkDEPLgCzu/?igshid=fdykcs778xqi[/embed]

Ранее певица разместила фотографию в социальной сети, где она позирует с метлой. Ней она собиралась вытирать пыль при уборке дома. Потом Наталья разместила фото, где просит совета у своих поклонников о необходимости вступления в социальную сеть Clubhouse, которая сейчас стремительно набирает популярность. И даже Илон Маск вступил в эту социальную сеть. Поэтому все стараются попасть в нее. "В этой сети есть определенные преимущества", – констатировала Наталья.

Все таки нужно быть в тренде не только по нарядам и манере поведения и общения, но и следить за новшествами в Интернете.

А вы как считаете стоит, ли регистрироваться в этой новой социальной сети?

Источник: 1 Минута