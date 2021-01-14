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Новый салат из свеклы за 5 минут с домашним майонезом, который готовится без яиц: дешево, но очень вкусно

Новый салат из свеклы за 5 минут с домашним майонезом, который готовится без яиц: дешево, но очень вкусно

Ингредиенты для салата:

  • Свекла вареная – 5 шт.
  • Сыр "Косичка" – 200 г
  • Репчатый лук
  • Чеснок – 2 зубчика или по вкусу
  • Соль
  • Уксус – 2 ст. л.

Домашний майонез:

  • Молоко – 100 мл
  • Растительное масло – 200 мл
  • Соль – 1/4 ч. л.
  • Сахар – 1/4 ч. л.
  • Черный молотый перец по вкусу
  • Французская горчица – 1 ч. л.
  • Лимонный сок или яблочный уксус – 1 ст. л.

Новый салат из свеклы за 5 минут с домашним майонезом, который готовится без яиц: дешево, но очень вкусно Быстрый салат из свеклы

Приготовление:

1. Лук нарезаем маленькими кубиками, перекладываем в миску. Добавляем яблочный или обычный уксус, заливаем кипятком.

2. Сыр "Косичка" нарезаем небольшими кусочками, а свеклу кубиками. Смешиваем ингредиенты в миске. Сливаем воду с лука и добавляем к остальным продуктам.

3. Салат заправляем майонезом. Солим по вкусу и добавляем чеснок, пропущенный через пресс. Перемешиваем. Через 1-2 часа можно пробовать.

Как приготовить домашний майонез без яиц?

Новый салат из свеклы за 5 минут с домашним майонезом, который готовится без яиц: дешево, но очень вкусно Рецепт домашнего майонеза без яиц

В чашу блендера наливаем молоко, растительное масло. Взбиваем блендером одну минуту. Когда майонез станет густым, добавляем специи, лимонный сок и горчицу. Взбиваем еще раз около 10 секунд, чтобы ингредиенты перемешались.

Источник: 1 Минута

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