Новый салат из свеклы за 5 минут с домашним майонезом, который готовится без яиц: дешево, но очень вкусно
Ингредиенты для салата:
- Свекла вареная – 5 шт.
- Сыр "Косичка" – 200 г
- Репчатый лук
- Чеснок – 2 зубчика или по вкусу
- Соль
- Уксус – 2 ст. л.
Домашний майонез:
- Молоко – 100 мл
- Растительное масло – 200 мл
- Соль – 1/4 ч. л.
- Сахар – 1/4 ч. л.
- Черный молотый перец по вкусу
- Французская горчица – 1 ч. л.
- Лимонный сок или яблочный уксус – 1 ст. л.
Быстрый салат из свеклы
Приготовление:
1. Лук нарезаем маленькими кубиками, перекладываем в миску. Добавляем яблочный или обычный уксус, заливаем кипятком.
2. Сыр "Косичка" нарезаем небольшими кусочками, а свеклу кубиками. Смешиваем ингредиенты в миске. Сливаем воду с лука и добавляем к остальным продуктам.
3. Салат заправляем майонезом. Солим по вкусу и добавляем чеснок, пропущенный через пресс. Перемешиваем. Через 1-2 часа можно пробовать.
Как приготовить домашний майонез без яиц?
Рецепт домашнего майонеза без яиц
В чашу блендера наливаем молоко, растительное масло. Взбиваем блендером одну минуту. Когда майонез станет густым, добавляем специи, лимонный сок и горчицу. Взбиваем еще раз около 10 секунд, чтобы ингредиенты перемешались.
Источник: 1 Минута