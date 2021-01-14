Новый салат из свеклы за 5 минут с домашним майонезом, который готовится без яиц: дешево, но очень вкусно

Ингредиенты для салата:

Свекла вареная – 5 шт.

Сыр "Косичка" – 200 г

Репчатый лук

Чеснок – 2 зубчика или по вкусу

Соль

Уксус – 2 ст. л.

Домашний майонез:

Молоко – 100 мл

Растительное масло – 200 мл

Соль – 1/4 ч. л.

Сахар – 1/4 ч. л.

Черный молотый перец по вкусу

Французская горчица – 1 ч. л.

Лимонный сок или яблочный уксус – 1 ст. л.

Быстрый салат из свеклы

Приготовление:

1. Лук нарезаем маленькими кубиками, перекладываем в миску. Добавляем яблочный или обычный уксус, заливаем кипятком.

2. Сыр "Косичка" нарезаем небольшими кусочками, а свеклу кубиками. Смешиваем ингредиенты в миске. Сливаем воду с лука и добавляем к остальным продуктам.

3. Салат заправляем майонезом. Солим по вкусу и добавляем чеснок, пропущенный через пресс. Перемешиваем. Через 1-2 часа можно пробовать.

Как приготовить домашний майонез без яиц?

Рецепт домашнего майонеза без яиц

В чашу блендера наливаем молоко, растительное масло. Взбиваем блендером одну минуту. Когда майонез станет густым, добавляем специи, лимонный сок и горчицу. Взбиваем еще раз около 10 секунд, чтобы ингредиенты перемешались.

Источник: 1 Минута