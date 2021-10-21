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Новый сериал Netflix уже побил рекорд "Игры в кальмара"

Новый сериал Netflix уже побил рекорд Игры в кальмара

Нашумевший сериал "Игра в кальмара" больше не лидер рейтинга на стриминговой платформе Netflix - место занял новый сезон сериала "Ты", сообщает Forbes.

Таким образом южнокорейский триллер пробыл в статусе лидера просмотров в США 24 дня.

Премьера десяти серий третьей части шоу Ты прошло 16 октября.

По сюжету это история о психопате, который охотится за девушками Джо, который в новом сезоне начинает жизнь с чистого листа.

Практически сразу после премьеры сериал занял первое место в списке просмотров стриминговой платформы. Однако эксперты предполагают, что он, как Игра в кальмара, не сможет попасть в рейтинг самых популярных проектов Netflix всех времен.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, после выхода нового ультрапопулярного сериала от Netflix "Игра в кальмара", который за считанные дни стал мировым хитом, продажи белых слипонов Vans, которые носили герои шоу, - выросли на 7 800%.

Источник:

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: кино

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