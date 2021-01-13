Новый способ упаковки замороженных продуктов, о котором вы точно не знали

Филип рассказал в TikTok о простом способе предотвратить попадание замороженных продуктов в ящик морозильной камеры - и пользователи настолько ошеломлены, что говорят, что он "живет в 3000 году".

Человек, который рассказал, как запечатывает замороженные пакеты с едой, ошеломил людей.

Филип Куинн из Квинсленда, Австралия, продемонстрировал в TikTok, как он предотвращает выплескивание замороженных продуктов из упаковки, когда они попадают в морозильную камеру.

Хотя он известен тем, что регулярно делится клипами о своем боксе, его простой кулинарный прием привлек внимание многих, которые говорят, что он изменил правила игры.

В видео, которое было просмотрено на платформе более миллиона раз, можно увидеть, как Филип закрепляет пакет с замороженными чипсами без использования каких-либо зажимов.

Вместо того чтобы отрезать угол мешка, как это делает большинство из нас, он дважды разрезает его до середины, чтобы получился перевернутый треугольник.

Затем он соединяет обе стороны вместе и связывает их в узел - ни зажима, ни ленты не нужны.

Надпись на экране гласила: "На случай, если вы еще этого не обнаружили".

С момента публикации видео получило более 100 000 лайков и сотни комментариев от серьезно впечатленных зрителей.

Один сказал: "Я все узнал на TikTok, без шуток".

Другой написал: "Вы живете в 3000 году".

"Хорошо, ты только что изменил ту игру", - сказал третий.

"Это так просто! И все же я никогда об этом не думал!" - признался другой, добавив на всякий случай умопомрачительные смайлики.

А пятый благодарный поклонник сказал: "Моя жизнь теперь изменилась навсегда, спасибо, ты замечательный человек".

Что вы думаете о его идее? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Источник: 1 Минута