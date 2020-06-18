Новый тренд: женщины массово меняют разрез глаз

Белла Хадид стала примером для многих.

В Великобритании женщины массово обращаются в косметологические клиники с просьбой изменить им форму глаз. Британки хотят заполучить Fox Eye – «лисьи глаза». Количество записей на сеансы после снятия в стране карантинных ограничений увеличилось в 15 раз

Женщины хотят иметь форму глаз, как у супермодели Беллы Хадид и известной телеперсоны Кендалл Дженнер, рассказала основательница лондонского салона SAS Aesthetics Махса Салеки.

Такая операция обойдется дамам в 500 фунтов стерлингов.

Сама процедура занимает около получаса. Специалист приподнимает брови и внешние уголки глаз с помощью растворимой нити. Таким образом и получаются «лисьи глаза».

«Услуга востребована среди женщин разных возрастов. За ней обращаются как молодые девушки и блогерши из Instagram, так и пожилые женщины, ищущие бюджетный способ поднять опустившиеся со временем веки», — рассказала Махса Салеки.



Источник: Новости Ю

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