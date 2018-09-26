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Новый тренд: в Милане на подиум вышли модели с тройной грудью

Новый тренд: в Милане на подиум вышли модели с тройной грудью

Сейчас в полном разгаре Неделя моды в Париже, однако многие еще не могут забыть показ бренда GCDS, который состоялся в рамках Недели моды в Милане.

Так, на подиуме появились модели с... тремя грудями!

Разумеется, это был накладной бюст, тем не менее, это вызвало настоящий ажиотаж в мире моды.

На подиум вышли модели с тройной грудью

Модели с тройной грудью - новый тренд

Модели с тройной грудью - новый тренд

 

На подиуме модель с тройной грудью

На подиуме модель с тройной грудью

И, надо сказать, оценили такой креатив далеко не все. В сети сразу же стали писать, что это выглядит странно и ужасно, другие же интересовались, с какой целью дизайнер одел своих моделей в столь отталкивающие наряды.

Источник: www.facenews.ua

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Темы: мода

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