Новый видеоклип – 2021: Поют Лиза и Гарри Галкины, у микрофона Алла Пугачева

Много раз Алла Пугачева и Максим Галкин радовали поклонников их семь новыми видео о том как поют и танцуют их дети: Лиза и Гарри.

Это всегда интересно, красочно и весело. Особенно нравится публике как, поет Лиза. А когда вместе с девочкой поет еще ее мама - это вообще класс. Иногда Алла Пугачева играет на рояле, а Максим Галкин снимает видео клип и размещает в социальных сетях.

Вот и в этот раз примадонна решила устроить импровизированное шоу со своей семьей. Однако она порадовала поклонников и своим пением. Алла Пугачева взяла микрофон и сама начала петь.

Алла Пугачева и Максим Галкин

В смонтированном видео клипе 2021 очень хорошо подобраны песни, которые исполняет талантливая певица и одновременно в нем же поют и танцуют дети Лиза и Гарри. Вперемежку показывается как, поет Алла Пугачева и потом Лиза или Гарри. Очень хорошо у них получается исполнять песни Джо Дассена, а также они пробуют свое мастерство на рояле, как и их мама.

И понемногу у них получается. Все таки многое значит, что легендарная мама учит их своему мастерству. Есть детям с кого брать пример. И конечно благодаря чуткому руководству Аллы Пугачевой вырастает поколение новых звезд.

От Лизы и Гарри веет такой непосредственностью и душевной теплотой, что мама и папа, а также пользователи в социальных сетях радуются и восхищаются будущим дарованиям. Задатки у них заложены правильные.

Только теперь нужно их развивать и продолжать дальше им учиться у своей талантливой мамы - Аллы Пугачевой.

Успеха им в творчестве, а Алле Пугачевой и Максиму Галкина здоровья и радости в жизни. Такие прекрасные и талантливые дети приносят только радость родителям!

Источник: 1 Минута