Новую портативную колонку JBL Flip 6 можно уже приобрести в Украине за 4 тысячи гривен

JBL уже анонсировала старт новых портативных колонок JBL Flip 6 в Украине. Данная модель может похвастаться своей защищенностью от воды и пыли по протоколу IP67, поэтому у вас даже есть возможность погружать колонку на глубину до 1 метра в час. А обновленный модуль Bluetooth 5.1 увеличит скорость передачи данных практически вдвое.

К преимуществам JBL Flip 6 можно отнести также динамик RaceTrack, гарантирующий в разы лучшее качество звука на средних и низких частотах, а новый твиттер и пассивные радиаторы еще лучше обработают музыку.

В новой портативной акустической системе есть возможная функция PartyBoost, благодаря которой вы можете соединить несколько подобных колонок в одну систему, чтобы добиться стереоэффекта. Приложение JBL Portable позволяет более точно настраивать звучание, регулируя при этом громкость, басы и другие настройки.

JBL Flip 6 оснащена аккумулятором, емкость которого достигает 4800 мАч, а это значит, что вы можете слушать любимую музыку 12 часов без перерыва от одного заряда. А чтобы полностью зарядить устройство, вам потребуется всего 2,5 часа.

Купить JBL Flip 6 вы сможете приобрести вы сможете уже начиная с 27 января. Говоря о цене, она составит 3999 гривен.

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