О детях, отношениях и доходах: откровенное интервью травести-дивы Монро

Звезда призналась, что не хочет детей, а также рассказала о расходах

Популярная украинская телеведущая, певица и травести-дива Монро дала откровенное интервью в программе "На каву із зіркою" на канале "Украина". 41-летняя шоувумен в ходе разговора рассказала не только о личной жизни, пластических операциях, непростых отношениях с прессой, но и о том, как на самом деле эпатажная блондинка зарабатывает на жизнь.

Белокурые локоны. Идеальный макияж. Стройная фигура и ухоженная кожа. Трудно поверить, что эта всегда безупречно одетая леди родилась мужчиной! Именно Монро подняла революцию в украинском шоу-бизнесе, ведь первой ввела термин "травести-дива". И первой смело и публично заявила о своей трансгендерности.

Блондинка, только придя на интервью, заверила – будет максимально искренней! Как никогда и ни с кем!

"Я люблю вашу передачу и лично знаю тебя (Катерина Король, журналист – ред.), я подписана на твой Instagram, как я могла тебе отказать", – призналась Монро.

Монро дала откровенное интервью в программе "На каву із зіркою" на канале "Украина"

Фото: instagram.com/monritta

Но перед тем, как рассказать шокирующие подробности своей жизни, звезда поговорила о любимом утреннем напитке.

- Какой кофе ты любишь?

- Я обожаю кофе. Могу назвать себя страстной кофеманкой. Я сама каждое утро варю себе чашечку американо. Черный кофе без сахара. И у меня даже есть хэштег в Instagram #кофебудешь?

Кофе Монро пьет два раза в день. И очень любит не только процесс его приготовления, но и знакомство с бариста. Дружить с персоналом различных заведений она научилась благодаря первой работе! Двадцать лет назад звезда работала в ночном гей-клубе. Правда, вначале ей пришлось изрядно "попотеть", занимаясь совсем "не женским" делом.

- Я работала 2 месяца на стройке этого клуба. Владельцы клуба решили так заинтересовать будущих сотрудников. Из серии: поработайте на стройке разнорабочими, и мы вам дадим работу. Я хотела на сцену, и меня так утомила и напрягала учеба в университете на химическом факультете, что я была готова на все. И вот 3 месяца я месила цемент.

Сначала месила цемент, а потом переодевалась в костюм со стразами и перьями и зажигала публику, каждый раз уходя за кулисы под громкие аплодисменты. Именно ежедневная кропотливая работа позволила Монро заработать деньги на собственную квартиру.

Травести-дива два месяца работала на стройке гей-клуба

Фото: instagram.com/monritta

- В каких условиях ты живешь, все тебе нравится в своей квартире?

- Сейчас она уже для меня маленькая. К тому же у меня 5 кошек и очень много одежды. Очень много аксессуаров, всякого барахла. Хотя при переезде я очень многое вывезла в загородный дом. Красиво закрутила? И решила жить в стиле минимализма. Но как-то постепенно за год этот минимализм превратился в склад.

- У тебя есть квартира, у тебя есть загородный дом, машина.

- Нет, машины нет.

- Почему?

- А я не вожу. Потому что я не чувствую себя участником дорожного движения. Я начинала. Но я поняла, что я прихожу домой, ложусь, и мне снятся аварии. Вот такие прям панические атаки. И в какой-то момент за рулем я поняла, что я могу наехать на кого-то.

А вот возле метро травести-диву Монро можно встретить. Однако в общественном транспорте, несмотря на то, что экстравагантная персона пытается не привлекать к себе лишнего внимания, иногда на нее реагируют достаточно странно.

- А бывали такие реакции, которые тебе не понравились. Неадекватно себя вели люди.

- Бывали иногда. И я всегда чувствую, с какой стороны идет агрессия. Естественно, я сворачиваю, ухожу, стараюсь избегать подобных ситуаций. В основном это приезжие люди весьма маргинального вида, которые передвигаются в обществе себе подобных.

Монро пытается обходить таких людей стороной. Но однажды на выставке недоброжелатели облили ее кефиром.

Монро призналась, что некоторые люди ведут себя неадекватно по отношению к ней

Фото: instagram.com/monritta

- Когда-нибудь у тебя возникали мысли, что, возможно, стоит переехать в другую страну, где более лояльны к таким уникальным людям, как ты?

- Ну ты загнула, конечно, – уникальные люди. Давай говорить – к ярким представителям ЛГБТ-сообщества. Несколько раз, парочку. Вот буквально вскользь я думала – а может. Жизнь вот прекрасна. В Украине она прекрасна.

Не секрет, что Монро росла мальчиком Сашей, который еще со школы не мог понять, что с ним не так. Почему его влечет все женское, яркое и эпатажное. Для решения вопроса самоидентификации, пришлось даже обращаться к психологу. А как же родители? Спросите вы. Они просто закрывали глаза на "необычность" ребенка.

- Моя мама просто этого не замечала. Делала вид, что ничего не происходит. Папа говорил – дети сами разберутся.

Поговорить с родными откровенно и душевно Монро не смогла даже через много лет.

- У тебя был сложный разговор с родителями?

- У меня его не было. Серьезно. Я пыталась на третьем курсе университета поговорить с мамой, что меня эта учеба уже просто вот есть такое слово очень грубое – задолбала.

Мама сказала – утро вечера мудренее, пойди поспи. Ну все, я поняла, что говорить не о чем. А там дальше постепенно я уже начинала выступать, начинала зарабатывать деньги.

Я начинала жить свободно. И как-то мнение родителей мне уже было неинтересно. И поддержки я не ждала.

В образе зажигательной Монро знаменитость начала выступать еще с 99-го года и постепенно стала неотъемлемой частью столичной светской тусовки. Хотя звезда не скрывает – коллеги по шоу-бизнесу ее не слишком любят.

В образе Монро звезда выступает с 1999 года

Фото: instagram.com/monritta

- Некоторые со мной до сих пор не здороваются. Типа кивают и сразу раз-раз уходят. Поэтому у нас в шоу-бизнесе дружбы нет. Что бы тебе ни рассказывали, никто, может есть какие-то исключения, но вот никто не дружит как-то очень честно и искренне. Я несколько раз пыталась войти в тусовку, но я поняла, что это "капец".

Более того – эта блондинка с грустью констатирует, что она до сих пор нежелательный гость во многих СМИ.

- Я знаю, что некоторые журналы, например, тебя до сих пор не хотят видеть на своих страницах.

- Не хотят. Я так хотела этой публичности, славы, популярности, что я отбирала СМИ, которые влиятельные, которые имеют огромную аудиторию. Я вот мечтала попасть на обложку журнала для домохозяек с аудиторией 200 тысяч человек. Я сделала шикарную фотосессию, я придумала материал. Все за свои деньги. Я написала очень красивое письмо личного характера. Ну, действительно, это была моя мечта. Эта тварь мне не ответила даже.

- Ты знаешь причину?

- Без понятия. Плюс несколько раз меня приглашали на кастинги очень известных шоу. На должность эксперта. И прям вот на кастинге продюсеры говорили: "Монро, вы то, что нам нужно". И буквально за два дня до съемки – отбой, отбой. И в какой-то момент я поняла, что нет, хватит, не жди. Я создала свой YouTube-канал. И сейчас, когда ко мне обращаются, я уже выбираю.

Неужели Монро зарабатывает только благодаря своему видео-каналу? Без скромности задаем вопрос, который волнует многих.

- Как травести дива Монро сегодня зарабатывает себе на жизнь?

- Это проституция.

- Главное, что честно.

- Да если бы я пошла в эскорт, я бы уже купила ресторан.

Бестактный вопрос, но я отвечу. Во-первых, в нулевых я сделала очень правильные инвестиции, которые приносят мне доход. Стабильный. Затем я веду развлекательные передачи. Различные развлекательные программы. Плюс чуть-чуть я зарабатываю на своем канале в YouTube. Имеет что имеем, и я очень довольна.

А дальше Монро добавляет – материальные блага для нее особого значения не имеют. Она не транжира и живет достаточно экономно и скромно.

- На что я трачу деньги? На качественную еду, на проезд, на путешествия, на кошек, на коммуналку. На помощь маме.

- На косметологов.

- Нет-нет. Я делаю сама себе массаж, маски, лифтинговый массаж. Я овладела им в совершенстве.

А вот на модные инъекции красоты время от времени Монро раскошеливается! Откровенная звезда признается – ботокс колола, губки увеличивала трижды.

Монро трижды увеличивала губы

Фото: instagram.com/monritta

- Я понимаю, что глупо было бы сейчас тут, знаешь, манерничать: что ты, Катюша, все свое, это же помада, гиалуроночка. Я перцем, знаешь, перед выходом намазала губы, чтобы побольше были. Ботокс я колю раз в 8 месяцев, у меня очень хорошо держатся все инъекции.

- А как относишься к пластической хирургии? Например, грудь себе увеличить.

- Ой, это не ко мне. Я вообще как-то не то что против введения каких-то… Я вообще против для себя введения в свой организм веществ, которые не рассасываются, скажем так, а навсегда. У меня не пробиты уши. У меня нет татуировок. И я ничего себе не увеличивала с помощью силикона.

У такой ухоженной женщины, пожалуй, личная жизнь бурлит! Но вы будете удивлены услышанным. По словам Монро, пока отношений она не имеет! И на самом деле наличие семьи, партнера и любви для нее – не так уж и важны.

- Я очень комфортно себя чувствую в состоянии одиночества, хотя я всегда открыта к отношениям. Я легко вступаю в контакты. Я не буду ждать третьего свидания, чтоб упасть в горизонталь. Если хочется, и я чувствую вот эту химию – ха... Раз – и на матрас. Я не из тех людей, которые ждут: так, сколько нам еще свиданий, чтобы отдаться. Я готова. И несколько раз в моей жизни случались такие яркие вспышки… Есть что вспомнить.

- Когда у тебя были последние отношения, чтобы прям до мурашек по коже?

- Ой, 2 года назад.

- Это иностранец?

- Да, мы с ним встречались в европейских странах. Но… Знаешь, я не готова быть доктором. На самом деле я утром просыпаюсь и начинаю сама раскраивать свою жизнь. Я достаю вот ту коробку цветных карандашей и выбираю, какая у меня сегодня будет жизнь, какой цвет я сегодня хочу видеть. Это может быть один цвет, это может быть монохром, это может быть радуга, это может быть импрессионизм.

И, по мнению Монро, жизнь может быть интересной и разноцветной даже без наследников! На личный вопрос звезда впервые дает шокирующую ответ.

- А детей рядом с собой видишь?

- Нет, не вижу. Когда-то со мной работал психолог, и она попросила нарисовать картину жизни сейчас и картину жизни через 20 лет. И в центре я нарисовала опять же себя, партнера, кошек, дом, море. Ну, детей там нет. Но ты знаешь, миллионы людей живут без детей, и они счастливы. Примеров полно. И я не могу сказать, что Наташа Могилевская несчастлива, или Кайли Миноуг несчастлива.

Эти женщины – они вдохновляют миллионы людей на жизнь. Вот и все.

Без сомнений, вдохновляет людей и травести-дива Монро. Своим примером она учит не бояться говорить то, что думаешь. Выделяться из толпы. Жить по собственным правилам. Не учитывать критику. И мужественно встречать испытания судьбы! И какой бы безвыходной и трудной ни казалась ситуация, всегда чувствовать себя победительницей и королевой красоты! Вот такая она – прямолинейная и по-своему счастливая "неугомонная Монро"!

Источник: www.segodnya.ua

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